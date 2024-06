Kona til savnede Michael Mosley: Har ikke gitt opp håpet

Michael Mosley avbildet under en TV-opptreden i London i mars 2024. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock / Shutterstock editorial

Det fremstår som et mysterium hvordan den 67 år gamle britiske legen og programlederen forsvant nærmest sporløst på ferieøya Symi onsdag.

Han ble meldt savnet av kona da han ikke kom tilbake til leiligheten i Symi by etter en tur til Saint Nicholas-stranden tidligere på dagen.

67-åringen forlot stranden kl. 13.30-tiden da han gikk mot landsbyen Pedi, en kort gåtur langs vannet.

Nye overvåkningsbilder

Terrenget på vei til Pedi er stedvis bratt og politiet fryktet at han hadde vært utsatt for en ulykke. Men fredag dukket det opp flere overvåkningsbilder av Mosley i landsbyen. Bildene ble tatt bare 15 minutter etter at han forlot stranden.

Med en paraply i hånden ble Michael Mosley fanget opp på flere overvåkningskameraer i landsbyen Pedi. Foto: Reuters

Like etter passerte han enda et overvåkningskamera i sentrum av landsbyen. Deretter ble han trolig sett på vei bort fra Pedi i retning av et bratt og steinete fjellparti som skiller Pedi fra byen hvor Mosley og kona holder til.

Det er i dette området store letemannskaper har intensivert søket.

En teori er at Mosley har prøvd seg på en rute tilbake til Symi som er mye lengre enn den korteste veien.

67-åringen hadde ikke mobiltelefon med seg og det svært varmt i området for tiden.

På dette kartet kan du se hvor Mosley sist ble sett på onsdag.

Kona: Uutholdelige

– Vi kommer ikke til å miste håpet, sier kona Clare Bailey Mosley, mens letemannskaper fortsetter å lete i det bratte terrenget på øya.

Hun forteller at hun er «veldig takknemlig» for innsatsen fra greske myndigheter og det britiske konsulatet i Rhodos i søket etter ektemannen.

– Det har gått tre dager siden Michael forlot stranden for å gå en tur. Det har vært de lengste og mest uutholdelige dagene for meg og våre barn, sa kona til MailOnline lørdag.

Tidligere på dagen fortalte ordfører i Symi, Eleftherios Papakaloudoukas, at Mosleys fire barn hadde ankommet øya for å hjelpe til i søket etter faren.

– Vi gir oss ikke før han er funnet, sier ordføreren.

Letemannskapene jobber under krevende forhold på grunn temperaturer på opp mot 40 grader. Ordføreren beskriver området som svært steinete og vanskelig å ferdes i. I tillegg advarer han mot slanger, som det skal være mange av i området.

Michael Mosley har vært en profilert lege med flere programmer på BBC, som «Trust Me, I'm a Doctor». Han har også laget flere dokumentarprogrammer, og vant en Emmy-pris for «The Human Face.»

Symi er en tynt befolket øy med rundt 20.000 innbyggere i øygruppen Dodekaneserne. Øya ligger sørøst i Hellas, ikke så langt fra det tyrkiske fastlandet. De tolv øyene i gruppen er et yndet sted for øyhoppere.