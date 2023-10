Russisk redaktør dømt til over åtte års fengsel

Det var i mars 2022 at den russiske redaktøren Marina Ovsjannikova (45) brøt seg inn i studio under en direktesending på en av de største TV-kanalene i Russland med plakaten «Ikke tro på propagandaen» og «stopp krigen».

Ovsjannikova, som jobbet for den statlige TV-kanalen «Kanal 1», protesterte mot Russlands krig i Ukraina.

Hun fikk da en bot på 30.000 rubler, som tilsvarer rundt 2500 norske kroner. Da ble hun dømt for å ha brutt den russiske demonstrasjonsloven.

I juli 2022 aksjonerte hun derimot igjen. Denne gangen ved å stille seg opp i nærheten av Kreml med en plakat der det sto «Putin er en morder. Soldatene hans er fascister».

Dette dokumenterte Ovsjannikova og la det ut i offentlige kanaler.

Det var ikke populært blant russiske myndigheter.

Det er denne protesten som gjør at hun nå er dømt til å sone åtte og et halvt år i en fengselskoloni.

I tillegg er hun utestengt i fire år fra å administrere nettsteder som sprer informasjon.

Hun er domfelt for å ha spredt falsk informasjon om Russlands væpnede styrker.

4. mars ble nemlig en ny lov vedtatt i Russland, som gjør det mulig å straffe folk med 15 år i fengsel for å komme med «feil informasjon» om krigen i Ukraina.

Marina Ovsjannikova har ikke vært redd for å vise sin misnøye med Russlands krigføring. Foto: AFP

I en uttalelse gitt ut før domsavsigelsen, kalte hun anklagene mot henne for absurde og politisk motiverte.

– Selvfølgelig innrømmer jeg ikke min skyld og jeg benekter ikke for noen av mine ord. Jeg tok et veldig vanskelig valg, men det var det eneste moralsk riktige å gjøre. Jeg har allerede betalt en høy nok pris for det, var noe av det hun sa i uttalelsen.

Ovsjannikova forlot Russland i oktober i fjor sammen med sin datter.

Da hadde hun blitt satt på Russlands liste over ettersøkte personer fordi hun hadde brutt betingelsene for husarresten hun satt i mens hun ventet på å bli stilt for retten.

Siden Russland startet krigen mot Ukraina i fjor, har flere titalls russere blitt dømt til fengsel eller bøter for å ha kritisert landet.