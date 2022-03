Redaktør braut inn i direktesending på statleg russisk TV

Markeringa skjedde måndag kveld, midt under nyheitssendinga på Kanal 1, eller Pervyj kanal.

Dette er ein av dei tre store TV-stasjonane i Russland, med over 250 millionar sjåarar i over 190 land.

Under direktesendinga heldt ho opp ein plakat bak programleiaren, med beskjeden «ikkje tru på propagandaen» og «stopp krigen» i Ukraina.

SENSURERT: Omtalar i russisk media er blitt sladda. Foto: Skjermdump

«Det er kriminelt»

Før Ovsjannikova braut inn i sendinga lasta ho opp ein video på nettet.

Her seier ho at «det som skjer i Ukraina er kriminelt». Ho legg skulda på Russland og særleg på president Vladimir Putin. Ho fortel at faren hennar er ukrainsk og mora russisk, og at landa aldri har vore fiendar.

Ho oppfordrar russarar til å protestere mot krigen, og seier at berre russarane kan greie å «stoppe galskapen».

Ovsjannikova seier at ho skammar seg over å vere med på å spreie propaganda frå Kreml.

Kanal 1, som omtalar den russiske invasjonen som ein «spesialoperasjon» for «å denazifisere» Ukraina, seier at dei skal undersøke hendinga.

I omtalen av saka i russiske medium er det ikkje mogleg å lese bodskapen på plakaten.

Twitter-konto i Marina Ovsjannikova sitt namn.

På ein Twitter-konto i hennar namn, kunne ein tysdag formiddag lese at ho ikkje angra, og at ho var sett i husarrest. Seinare på formiddagen var ikkje kontoen tilgjengeleg meir. NRK omtalte tidlegare dette som Ovsjannikova sin Twitter-kontao. Men undersøkingar NRK har gjort, viser at den mest sannsynleg ikkje er ekte.

Advokatar og menneskerettsorganisasjonar har prøvd å få tak i henne sidan måndag kveld, men ingen har høyrt frå henne.

Takka av Zelenskyj

I ein tale natt til tysdag takka president Volodymyr Zelenskyj kvinna for at ho storma TV-studioet under sending.

– Eg takkar dei russarane som ikkje legg skjul på sanninga, dei som kjempar mot desinformasjon og som seier sanninga. Personleg vil eg takke kvinna som gjekk inn i studio på Kanal ein med ein plakat mot krigen.

Amund Trellevik, leiar for Barents Press. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Kokar under overflata

Amund Trellevik er leiar for Barents Press Norge, og har følgt russiske medium i mange år.

– Det krevst svært stort mot for å gjere noko slikt, seier han til NRK. No er Facebook-profilen hennar full av kommentarar som hyller det heltemotet ho har vist. Ho har tilsynelatande stor støtte blant russarar, men ho tar ein stor risiko, seier Trellevik.

– Kva har det å seie at dette skjer på ein statleg TV-kanal?

– Det at ein såpass profilert redaktør i eit av dei viktigaste mediehusa går ut på denne måten, har nok skapt stor uro i den russiske eliten, seier Trellevik.

Han tolkar storminga som eit teikn på at det kokar under overflata i det russiske samfunnet.

Vanskeleg for journalistar

Trellevik seier at situasjonen for russiske journalistar er ekstremt alvorleg.

– I russiske medium finst det ikkje journalistikk om det som skjer i Ukraina. Dei som skriv om krigen, må gjennom militær sensur. Det er ikkje lov til å skrive at det er krig, at Ukraina er invadert. Dei som gjer det, blir blokkerte.

– Veit ikkje russarane om kva som eigentleg skjer?

– Jau, russarane er ikkje dumme. Dei forstår godt kva som skjer. Dei unge russarane som er ute på gatene bruker verktøy for å komme forbi sensuren. Det er nok derfor vi ser at såpass mange er ute på gatene og demonstrerer, seier Trellevik.

Slår hardt ned på demonstrantar

4. mars blei ei ny lov vedteken i Russland, som gjer det mogleg å straffe folk med 15 år i fengsel for å komme med «feilinformasjon» om krigen i Ukraina.

Russisk politi slår no hardt ned på demonstrantar i Russland.

il no er nesten 15.000 personar blitt arresterte for å ha protestert mot den russiske invasjonen av Ukraina, ifølge organisasjonen OVD-info.

Ein video frå ei aktivistgruppe viser kor lite som skal til før folk blir arresterte.

Førre veke blei ei kvinne dømd til å betale ei bot på 30.000 rublar, rundt 2400 kroner, for å ha skrive «Nei til krig» i snøen ved foten av ein Lenin-statue i byen Krasnojarsk i Sibir.

Ho var blant dei første som blei dømde for brot på den nye lova.