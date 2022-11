Tirsdag kveld fikk de siste gjenværende migrantene om bord på det norskregistrerte skipet Geo Barents gå i land i Catania på Sicilia.

Italienske myndigheter forsøkte først å følge opp et nytt dekret, som sier at bare kvinner, barn og syke skulle slippe i land. Resten skulle ifølge den nye praksisen fraktes ut fra italiensk farvann av redningsskipet.

Leger Uten Grenser, som drifter skipet mener det ville være et klart brudd med folkeretten. Kapteinene på flere skip som nå ligger til kai i Italia har nektet å etterfølge myndighetenes krav.

Hard fransk kritikk

Onsdag formiddag er det storpolitiske søkelyset vendt mot et annet norsk skip.

Ocean Viking, som driftes av den franske hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée, ligger fortsatt utenfor kysten av Sicilia.

FRA BERGEN: Ocean Viking er på vei mot Frankrike med 234 migranter om bord. Foto: Fabio Peonia / AP

Etter to uker med avslåtte forespørsler til Italia, er båten nå på vei mot Frankrike med 234 overlevende om bord.

Franske myndigheter har gjort det klart at de følger med på situasjonen om bord, og vil sørge for at båten ikke ender i en farlig situasjon.

Samtidig er beskjeden til den nye italienske regjeringen ikke til å misforstå:

«Den italienske holdningen er uakseptabel», sa Olivier Véran, en talsmann for den franske regjeringen, i et intervju med radiokanalen France Info onsdag morgen.

For internasjonale regler er klare: Båter med mennesker reddet på havet skal få tilgang til nærmeste trygge havn. Italia, i dette tilfellet.

Melonis linje

For den ferske statsministeren i Italia er det imidlertid en seier at Ocean Viking nå retter kursen mot den franske kysten.

BLID: Italias statsminister Giorgia Meloni vil nekte utenlandske hjelpeorganisasjoner å legge til land i Italia med migranter om bord. Hun ser det som en seier at Ocean Viking nå er på vei mot Frankrike. Foto: VALERIA MONGELLI / AFP

«Innbyggerne har bedt oss om å beskytte de italienske grensene. Denne regjeringen kommer til å holde ord», skrev Meloni på Twitter tirsdag kveld.

Den italienske linjen kritiseres også innad i Italia. Den katolske avisen Avvenire, for eksempel, mener det ikke gir mening å snakke så mye og høyt om utenlandske hjelpeorganisasjoners bidrag til at migranter kommer til Italia. 90 % av dem som ankommer landet, gjør det nemlig uansett på annet vis.