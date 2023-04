Putin-kritiker dømt til 25 års fengsel

Den russisk profilerte opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza er dømt til 25 års fengsel etter å blant annet ha kritisert militæret.

I retten sa Kara-Murza at han ikke angret på det han hadde sagt.

– Jeg er i fengsel for mine politiske meninger. Jeg vet også at dagen vil komme da mørket som har lagt seg over landet vårt, vil lette, sa den 41 år gamle trebarnsfaren.

Aldri før har en av president Vladimir Putins motstandere fått en så hard dom, ifølge NTB.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov vil ikke si noe og begrunner det med at Kreml aldri kommenterer domstolenes avgjørelser.

HARD DOM: Vladimir Kara-Murza er erklært som samvittighetsfange av Amnesty Internasjonal. Bildet er fra rettslokalet i Moskva 17 april. Foto: AP

Flere reagerer

Vladimir Kara-Murza er blant annet dømt for såkalt høyforræderi for å ha kritisert Russlands krigføring i Ukraina. Han er også dømt for å ha drevet en uønsket organisasjon, som er straffbart etter de nyere russiske lovene.

Norge reagerer kraftig på at den russiske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen er dømt til 25 års fengsel.

Det gjør også FN, USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland som krever at Kara-Murza løslates umiddelbart.

– Det er en dypt alarmerende og hard dom for å utøve retten til ytringsfrihet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

OPPRØRT: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er opprørt over fengselsdommen. Han er selv dømt til tre års fengsel i Russland. Bildet er fra en protest i Moskva i 2019. Foto: Pavel Golovkin / AP

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj kaller fengselsstraffen mot Kara-Murza for skamløst og fascistisk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Jeg er dypt opprørt over dommen som er avsagt mot Vladimir Kara-Murza i dag, sier Navalnyj ifølge AFP.

Navalnyj ble fengslet i januar da han vendte tilbake til Russland fra Berlin. Der ble han behandlet for forgiftning med nervegiften Novitsjok i august 2020. Han er dømt til tre års fengsel.

Hvem er Vladimir Kara-Murza?

Kara-Murza er tidligere journalist og har i flere år vært opposisjonspolitiker. Han har vært en kjent skikkelse og skal ha vært i myndighetenes søkelys en godt stund. På starten av 2000-tallet var han rådgiver for partiet Unionen av høyrekrefter.

Kara-Murza samarbeidet tidligere med Boris Nemtsov, som ledet partiet Unionen av høyrekrefter mellom 2001 og 2004. Nemtsov var en tydelig kritiker av Vladimir Putin på 2000-tallet. Han ble skutt og drept på åpen gate i 2015.

SANKSJONER: Vladimir Kara-Murza har prøvd å få utenlandske regjeringer og institusjoner til å innføre sanksjoner mot Putin-regimet. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

I 2010 skrev Kara-Murza under et opprop om å fjerne presidenten Putin. Han var også aktiv under demonstrasjonene i 2011 som ikke godkjente valgresultatet der Putin ble gjenvalgt.

Kara-Murza har blant annet prøvd å få utenlandske regjeringer og institusjoner til å innføre sanksjoner mot Putin-regimet, og mot individuelle russiske politikere for angivelige menneskerettighetsbrudd.

I 2015 og i 2017 ble han forsøkt forgiftet. Kara-Murza er erklært som samvittighetsfange av Amnesty Internasjonal.

– Bruker nå metoder fra Stalin-tiden

Også generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Berit Lindeman reagerer på dommen.

– Dette er en rent politisk dom mot en av de viktigste opposisjonspolitikerne og menneskerettsstemmene i Russland, sier Lindeman til NRK.

Hun mener Russland nå er en totalitær stat og at myndighetene bruker metoder fra Stalin-tiden.

– Lovgivning som fremmes for det russiske parlamentet diskuteres ikke, og de som opponerer fengsles helt systematisk, sier hun og fortsetter:

– Det er Ikke mulig å kritisere regimet uten å bli straffet. Det er en forferdelig utvikling, og den har akselerert veldig siste året.

REAGERER: Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Berit Lindeman, mener det er en forferdelig utvikling som skjer i Russland. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Kara-Murza holdt en tale i Oslo rådhus i forbindelse med utdelingen av Andrej Sakharovs Frihetspris. Dette skal ifølge Helsingforskomiteen ha blitt en del av anklagene om landsforræderi.

Også i en tale til Natos parlamentarikere og til Den amerikanske Kongressens Helsinkikommisjon har Kara-Murza kritisert Putin-regimet, og krigen i Ukraina.

– Russiske myndigheter mener at han truer Den russiske føderasjonens sikkerhet og rykte, og at han skaper et bilde av Russland som en agressorstat, sier Lindeman.