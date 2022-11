– Det er ikke vårt mål at spesialoperasjonen skal endre regjeringa i Ukraina, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Sky News.

Uttalelsen står i sterk kontrast til hva president Vladimir Putin sa i en TV-tale dagen etter angrepet.

Da oppfordret Putin ukrainske soldater til å styrte sin egen regjering.

– Det vil bli enklere for oss å bli enige dersom dere tar makten i egne hender, sa Putin.

Han kalte også ukrainske myndighetene for å være «narkomane nynazister».

Siden angrepet på Ukraina 24. februar har russiske myndigheter nektet for at invasjonen er en krig og kaller den i stedet for en «militær spesialoperasjon».

Putin sin pressetalsperson Dmitrij Peskov hevder at Russland ikke lenger har som mål å styrte den ukrainske regjeringa. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Forsker: Viser at Russland må nedjustere ambisjonene sine

Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt er ikke overrasket over at Russland har ombestemt seg.

Russland er ikke lenger på offensiven i krigen. I hele høst har russiske styrker slitt med å forsvare seg. Fra russisk side har det blitt en veldig defensiv militæroperasjon, sier Hakvåg.

Una Hakvåg er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun sier at Russland i hele høst har forsøkt å tilpasse ambisjonene sine til virkeligheten. Dette innebærer blant annet at et regimeskifte i Kyiv ikke lenger er aktuelt. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

– Nå framstår det ganske urealistisk at Russland skal kunne klare å få et så stort militært overtak at de klarer å sette inn en annen regjering i Kyiv. De ønsker nok det fortsatt, men de prøver å finne en måte de kan erklære en seier på i krigen. For å få til det er de nødt til å nedjustere ambisjonene sine.

Hun viser også til at Putin sa noe liknende i oktober da han deltok på et møte i Kasakhstan. Her sa Putin blant annet at Russland ikke har som mål å ødelegge Ukraina.

Vil beholde Krim

Krigen har ikke gått slik Russland har ønsket. I starten av krigen slo Ukraina tilbake angrepet mot hovedstaden. Tidligere denne måneden ble Kherson frigjort etter åtte måneder under russisk kontroll.

Hakvåg sier at hovedmålsettingen til Russland nå er å opprettholde en landkorridor til Krim-halvøya. Det innebærer at de må beholde strekningen de har tatt langs Azovhavet. Det er spesielt viktig for å kunne sikre vannforsyning til Krim-halvøya uten å være avhengig av Kyiv, sier Hakvåg.

– Å beholde Krim og denne korridoren er et slags minimumsmål som Russland forsøker å definere som en seier, sier hun.

Samtidig sier Hakvåg at det ikke er noen tvil om at russiske myndigheter ønsker regimeskifte. Det betyr at dersom muligheten skulle by seg, vil de antakelig forsøke å ta den, sier hun.