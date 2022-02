Passasjer funnet i live etter skipsbrann

Redningsmannskaper oppdaget mannen akter i skipet, opplyser den greske kystvakten. Han er en lastebilsjåfør fra Litauen, melder gresk CNN. Mannen skal være i god behold.

Det er også dykkere ute som leter etter de andre savnede.

Fredag brøt det ut brann i båten som var på vei fra en greske byen Igoumenitsa til Italia.

Til sammen 280 passasjerer ble evakuert fra skipet og fraktet til øya Korfu. To personer som var fanget i flammene, ble reddet fredag kveld.

Ventet på redning i fire timer

Fahri Ozgen er en av dem som ble reddet. Han forteller til AFP at han ventet i fire timer mens flammene herjet rund ham.

– 250 mennesker ropte og skrek. Noen hoppet på sjøen, sier han.

Alle de savnede er lastebilsjåfører, sju av dem kommer fra Bulgaria, tre fra Hellas, en fra Tyrkia og en fra Litauen.

Den greske kystvakta opplyser at to av passasjerene som er reddet er to menn fra Afghanistan som ikke sto på passasjerlistene. De frykter dermed at det kan ha vært flere savnede enn det man er klar over.

Det var mange tyrkiske sjåfører i skipet. Her forlater de Korfu etter å ha blitt reddet fra den brennende båten. Foto: Petros Giannakouris / AP

Tre personer ble arrestert

Det brenner fremdeles i skipet og det vil trolig ta flere dager å få slukket brannen, skriver den greske ukeavisa Proto Thema.

Avisa skriver at det er anslått at det er rundt 700 tonn drivstoff om bord.

Kapteinen og to maskinister ble pågrepet lørdag morgen, men er nå løslatt. Skipet skal etter planen taues til en sikker ankerplass nord for Korfu.

Flere av de overlevende har fortalt til greske aviser at de har vært bekymret over forholdene på skipet.

– Den tar 150 lastebiler om bord. Den skulle hatt 70–75 kahytter, men har bare 50, så vi måtte sove fire stykker i en, sier Ilias Gerontidakis til Proto Thema. Faren hans var også på båten, men er fremdeles savnet.

Fergeselskapet sier at det 27 år gamle skipet gjennomgikk en sikkerhetssjekk den 16. februar i år, melder nyhetsbyrået AFP.