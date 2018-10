For bare ett døgn siden trodde ekspertene i det nasjonale orkansenteret, NHC, at Michael ville komme over land som en kategori to orkan.

Det som har skjedd, er at uværet treffer den nordlige delen av delstaten Florida som en ekstremt farlig kategori fire orkan.

De siste sikre målingene er fra onsdag klokken 17:30 norsk tid. Da hadde de høyeste, kontinuerlige vindene en hastighet på 240 kilometer i timen.

SEKS HUNDRE KILOMETER: Da det lysnet i USA var det mulig for satellittene å ta bilde av Michael. Orkanen har en utstrekning på seks hundre kilometer og beveger seg rett mot byen Panama City i den nordlige delen av Florida. Foto: NOAA/GOES-E

Fortsatte å vokse

I timene før den gikk over land midt på dagen amerikansk tid, var orkanen over veldig varmt vann. Orkaner er varmemaskiner som får drivkraften sin fra varm og fuktig luft over havet.

Samtidig ble Michael lite plaget av kryssvinder som ofte holder slike uvær i sjakk.

– Michael vil sannsynligvis føre til katastrofale vindskader i området der kjernen av orkanen kommer i land, skriver NHC.

FORVARSEL: Omtrent åtte timer før sentrum av orkanen kommer i land, har havet utenfor Panama City blitt meget urolig. Det er varslet om stormflo på flere meter. Store områder vil bli satt under vann. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Aldri skjedd før

Den nasjonale værtjenesten, NWS, advarer om at dette er en meget alvorlig hendelse.

De har gått gjennom historikken for området, og har ikke funnet noen tilfeller av at en så sterk storm har kommet i land.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kom deg unna nå. Ikke risiker livet ditt. Dette er din siste sjanse, var den innstendige oppfordringen NWS sendte ut klokken 13:40 norsk tid onsdag.

Nå sier de bare at tiden har løpt ut.

– Forsøk å finn det tryggeste stedet der du er nå, er budskapet.

VELDIG FARLIG VIND: Dette er en oversikt over hvor kraftige vindkastene kan bli i området. Beregningene ble utført før orkanen plutselig økte i styrke. Foto: Weathermodels.com

Blir hjemme

Minst 180.000 mennesker har fått ordre av myndighetene om at de må evakuere. Dersom du har fått ordre om å dra, men blir, så reagerer ikke myndighetene med straff. Du vil bare ikke få hjelp dersom du får et problem, skriver Weather.com.

Flere hundre tusen andre har blitt bedt om å evakuere.

Myndighetene er bekymret for at mange likevel holde seg hjemme. Trafikken i løpet av det siste døgnet tyder også på at folk ikke har vært på reisefot

– Jeg ser ikke den trafikkmengden på veiene som jeg ville ventet når det er blitt oppfordret til evakuering av 75 prosent av fylket, sa sheriff Tommy Ford i Bay County tirsdag ettermiddag.

SISTE FORSØK: Kathy Eaton prøvde å redde så mye som mulig av verdiene sine før orkanen Michael slo til over Florida. Foto: Joe Raedle / AFP

Tror det blir som før

I den svært utsatte byen Apalachiola med 2.500 innbyggerne, har Sally Crown bestemt seg for å gå hjem og vente på uværet sammen med sine to hunder.

– Vi har vært gjennom dette før. Dette kan bli virkelig ille og alvorlig. Men min erfaring er at det alltid blir blåst ut av proporsjoner, sier hun.

Andre lurer på om myndighetene har gitt feil signaler i forkant.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kanskje det skulle ha kommet flere ordre om evakuering. 99 prosent av de jeg kjenner i området har bestemt seg for å bli, står det i en melding på Twitter.