Opererte då sjukehuset vart angripe

– Vi opererte då taket på operasjonssalen plutseleg datt ned. Dette er ein massakre, seier kirurg Ghassan Abu Sittah i Leger Utan Grenser.

Han jobbar for Leger utan grenser. Morten Rostrup er lege i organisasjonen. Han har nettopp prata med kirurgen.

– Det er heilt forferdeleg, seier han.

Han fortel at dei har hatt 320 medarbeidarar i Gaza, og meiner denne situasjonen må ta slutt.

– Vi har stoppa medisinsk aktivitet, men nokre tilsette har reist til andre sjukehus for å jobbe.

– Heile den humanitære tankegangen er truga. No må helsepersonell få lov til å gjere jobben sin, seier han.

Morten Rostrup er lege og har drive hjelpearbeid over heile verda. Foto: Kristin Granbo / NRK

Det er uvisst kven som står bak angrepet på sjukehuset.

Hamas skuldar på Israel, medan Israel sitt militære hevdar islamsk terrorgruppe står bak. Palestinsk islamsk jihad nektar for at dei har noko med angrepet å gjere.

Skulle vere trygt

– Tusenvis av folk har søkt til sjukehusa fordi det har fungert som ei slags trygg sone. Og så skjer dette. Det er ikkje første gong sjukehus har blitt angripne på i Gaza. Det er ei krigshandling, seier Rostrup.

Han kallar angrepet for skakande og grufullt.

– Eg jobba sjølv på eit sjukehus i Libya som vart angripe med rakettar. Det er forferdeleg å vere ein slik stad og prøve å behandle pasientar.

Rostrup omtalar angrepet som ein massakre av sivile.

– Og tenk på dei mentale konsekvensane, kor traumatisk dette er for dei over to millionane som er sperra inne.

Han opplever situasjonen som fortvilande, for no har dei ikkje meir igjen av korkje forsyningar, medisinar, eller medisinsk utstyr. Og:

– Personalet vårt er livredde.

Nokre har mista familiemedlemmar. Mange har mista sine heimar.

– Eg trur ikkje me forstår kor forferdeleg dette er, seier Rostrup.

Døde og pårørande etter luftangrepet. Foto: Dawood NEMER / AFP

Tusenvis gøymde seg på sjukehuset

Ifølgje Al Jazeera hadde tusenvis av palestinarar søkt tilflukt på sjukehuset sin gardsplass. Mange av offera skal vere kvinner og barn.

Ahli Arab Hospital er det eldste sjukehuset i Gaza og vart grunnlagt i 1982. Meir enn 45.000 menneske har blitt behandla på sjukehuset årleg, ifølgje sjukehuset si eiga nettside.

Utanriksminister Espen Barth Eide seier situasjonen ser ut til å gå frå vondt til verre.

– No er det viktig at ein prøvar å prate saman for å finne ei løysing, seier han.

Rostrup seier det internasjonale samfunnet må leggje press på partane og driva fram ei våpenkvile, samt få inn forsyningar.

– Og om dette ikkje skjer, og det i staden kjem ein bakkeinvasjon?

– Eg tør ikkje å tenke på konsekvensane. Det er for grufullt, seier legen.