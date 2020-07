Oljetanker forlatt utenfor Jemen med over en million fat om bord: – Kan ende i katastrofe

Utenfor kysten til Jemen ligger det et 45 år gammelt skip, lastet med 1,1 millioner oljefat.

Lasten er verdt rundt 40 millioner dollar, og kan føre til en katastrofe hvis skipet ikke utbedres snart.

Vann har nå entret maskinrommet på båten, men dette er foreløpig stanset.

– Det er en hendelse som kunne ha endt i katastrofe, sier FN talsperson Stephane Dujarric til AP.

Dujarric understreker at FN fortsatt er «ekstremt bekymret».

Dette bildet tatt i 2019 viser de omfattende rustskadene på innsiden av «SFO Safer». Foto: I.R. Consilium / AP

FN skal få tilgang

Et oljesøl ville fått dramatiske konsekvenser for naturen i Rødehavet, som også er hjem til flere store korallrev.

Det ville også forstyrret skipsfarten. Rundt 5 millioner oljefat fraktes gjennom Rødehavet hver dag.

FN-offiserer prøver nå å få tilgang til skipet utenfor havnebyen Hodeida. De må overtale opprørerne som kontrollerer området. Midt i en pandemi og en krig.

Houthi-opprørerne har støtte fra Iran, og har tidligere nektet FN adgang for å gi bistand under konflikten. Men nå sier to kilder i FN til nyhetsbyrået Reuters at opprørerne vil gi teknikere lov til å utbedre skipet.

En bevæpnet mann står midt i restene av et varehus i Sanaa etter et luftangrep fra den saudiarabiske koalisjonen, 2. juli 2020. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Borgerkrig

Jemen er delt av en borgerkrig siden 2014. De sjiamuslimske houthi-opprørerne tok da kontroll over hovedstaden Sanaa. De ville kaste ut den sunnimuslimske regjeringen, og ha lavere bensinpriser.

Mens houthiene har bånd til Iran, har regjeringsstyrkene støtte fra nabolandet Saudi-Arabia.

Mer enn 100.000 personer har blitt drept i konflikten. FN omtaler den som verdens største humanitære krise.

FNs sikkerhetsråd skal diskutere oljetankeren på onsdag. FN vil også finne en løsning for salget av oljen, der inntektene fra salget deles likt mellom partene.