I alle 60 prøver som ble testet, fant forskerne 14 av 16 metaller de testet for.

Forskerne testet tamponger fra 14 ulike tampongmerker de beskriver som «veldig vanlige» og «mestselgende».

Det er usikkert om metallene kan lekke ut og bli tatt opp av kroppen.

Det mangler studier på hvordan slimhinnen i vagina tar opp kjemikalier.

Det finnes i dag ikke spesifikk lovgivning, hverken i Norge eller EU, for tamponger.

I alle 60 prøver som ble testet, fant forskerne 14 av 16 metaller de testet for. De fant giftige metaller i alle.

– Jeg ble overrasket over at vi fant bly i hver eneste tampong vi testet!

Det sier forsker Jenni A. Shearston ved Berkeley universitet til NRK.

Metallene i tamponger Forskerne testet tampongprøvene for disse 16 metallene: As = arsen (de fleste arsenforbindelser er svært giftige) Ba = barium (lettløselige bariumforbindelser er giftige) Ca = kalsium Cd = kadmium (giftig, minner om bly og kvikksølv) Co = kobolt (mange koboltforbindelser er giftige) Cr = krom Cu = kobber Fe = jern Hg = kvikksølv (svært giftig) Mn = mangan (kan være skadelig) Ni = nikkel (i form av støv og damp kan nikkel fremkalle kreft) Pb = bly (giftig) Se = selen Sr = strontium V = vanadium (inhalering av vanadiumholdig støv og inntak av vanadiumforbindelser kan gi forgiftning) Zn = sink Det kan være flere grunner til at disse metallene er til stede. Det kan komme fra forurensning av råvarene under produksjonen.

Mange tamponger er fremstilt av rayon og viskose, altså kunstfiber fremstil av cellulose - et råstoff laget av trevirke eller planter ved kjemisk behandling. Andre er laget av bomull.

Metallene kan også komme via vann i produksjonen, og flere metaller kan tilsettes av produsentene.

Ifølge rapporten brukes Ca, Co, Cr, Cu, Ni og Zn av og til som antibakterielt virkestoff. I tillegg kan disse, og Fe og Mn, brukes til å motvirke vond lukt.

Enkelte metaller kan tilsettes som smøremiddel for lettere innføring.

Metallene det ble funnet høyest konsentrasjoner av, Ca og Zn, brukes både som smøremiddel samt for antibakteriell og anti-lukt-effekt. Kilder: Store norske leksikon og «Tampons as a source of exposure to metal(loid)s»

– At vi fant bly var også det som bekymret meg mest, fordi det ikke finnes noe sikkert nivå for å være utsatt for bly, legger hun til.

Lite forskning

Doktor Jenni A. Shearston forsker på folkehelse og hvordan den påvirkes av miljø ved University of California Berkeley. Foto: Privat

Shearston er hovedforfatter av den ferske studien. Hun jobber ved Institutt for folkehelse ved University of California Berkeley.

Forskeren sier at så vidt forskergruppen vet, er dette den første studien på metaller i tamponger.

– Til tross for det store potensialet for folkehelse-risiko, er det gjort veldig lite forskning som måler kjemikalier i tamponger, påpeker hun.

I rapporten står det at mellom 52 og 86 prosent av alle i USA som menstruerer bruker tampong.

Fant alle metallene

Tidligere har KK og VG skrevet at rundt 70 prosent av menstruerende i USA og Vest-Europa bruker tampong. De oppgir Folkehelseinstituttet som kilde.

Ifølge nyhetssaken på Berkeleys nettside, testet forskerne tamponger fra merker som potensielt millioner av mennesker bruker månedlig.

Fakta om undersøkelsen Forskerne testet tampongprøvene for 16 metaller (se egen faktaboks).

Ulike typer tamponger fra de forskjellige merkene ble testet.

Det ble tatt totalt 60 prøver fra 30 ulike tamponger (fra noen merker, flere med ulik absorberingsstyrke).

Totalt ble det testet 24 ulike tampong-produkter.

Hovedsakelig testet de mestselgende merker. De tre tampongene fra EU/UK er fra «veldig vanlige» merker.

De testet både organiske og ikke-organiske tamponger. Tamponger både med og uten plast-applikator (én av dem hadde papp-applikator).

De testet både merke-tamponger og tamponger fra ulike butikkjeder.

Tampongene ble kjøpt inn i USA (New York by), EU (Aten i Hellas) og Storbritannia (London) mellom september 2022 og mars 2023.

Flere giftige metaller ble funnet i samtlige prøver.

Bly og kadmium ble funnet i alle prøvene og arsen i 57 av 60.

Metallene som ble funnet var over deteksjonsgrensen MDL. MDL er den minste mengden som kan måles i en kjemisk analyse.

Den høyeste konsentrasjonen som ble funnet var for bly, med 120 nanogram per gram (målt i GM, geometrisk middel).

Studien ledes av Berkeley-forsker Jenni A. Shearston.

Forskerne understreker at de ikke kan fastslå at merkene de testet er representative for tamponger flest i EU, USA eller Storbritannia.

De understreker også at studien ikke vurderer mulig helserisiko ved tampongbruk.

Forskerne mener studien tydeliggjør et behov for et regelverk som krever at tampongprodusenter tester for metaller.

De ni forskerne er fra University of California Berkeley, Columbia University og Michigan State University.

Studien er delvis finansiert av the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) og the National Institute of Nursing Research, alle underlagt the National Insitutes of Health. Kilde: «Tampons as a source of exposure to metal (loid)s»

Forskerne oppgir ikke navn på merkene, men de testet tamponger fra 14 ulike tampongmerker de beskriver som «veldig vanlige» og «mestselgende».

Av totalt 30 tampongtyper, var 3 innkjøpt i Storbritannia og EU.

Illustrasjonsbilde som viser ulike deler av en typisk tampong. Ikke alle tamponger har ytterlag eller applikator. A= ytterste lag, B= snor til å trekke den ut, C= absorberende kjerne, D= applikator til innføring og E= emballasje. Foto: FRA STUDIEN TAMPONS AS A SOURCE OF EXPOSURE TO METAL(LOID)S / ELSEVIER

Sherston sier til NRK at det er flere grunner til at de ikke kan oppgi merkenavn. Hun mener det viktigste er hvor stort samsvar det var i resultatene på tvers av merkene.

– Vi fant sporbare mengder av alle metallene vi testet for, inkludert giftige metaller som arsen og bly, understreker forskeren.

– N oe man absolutt ikke ønsker å få inn i kroppen

Lege og spesialist i medisinsk biokjemi, Anne-Lise Bjørke Monsen. Foto: Privat

Lege Anne-Lise Bjørke Monsen har sett nyheten om studien, og sier den er interessant.

– Kadmium, bly og arsen er giftige grunnstoffer, og det skal veldig lite til for å gi helseskader, sier hun og understreker:

– Alle disse har kjente negative helseeffekter og er noe man absolutt ikke ønsker å få inn i kroppen. Alle nivåer av bly er farlig i få inn i kroppen.

Monsen er også spesialist i medisinsk biokjemi og styremedlem i interessegruppen Miljøgifter og folkehelse.

Vet ikke om stoffene lekker til vagina

Legen understreker at vi likevel ikke vet om metallfunnene i tampongene er helseskadelige.

Les også Vil ha eit regelverk for tampongar

– Det vil avhenge av om sporelementene lekker ut av tampongen under bruk. Og også om de blir tatt opp av slimhinnen i vagina og går over i blodsirkulasjonen, påpeker hun.

Dette understreker også hovedforfatter Jenni A. Shearston til NRK.

Store variasjoner mellom tamponger Grafikk: Fra studien Tampons as a source of exposure to metal(loid)s / Elsevier Tabellen over viser sammenligning av konsentrasjonen av metaller i organiske (gult) og ikke-organiske (grønt) tamponger. Dette gjelder 58 av de 60 testene. I studien var det store ulikheter i funn av metall både mellom de ulike merkene og mellom organiske og ikke-organiske tamponger. Organiske tamponger hadde mindre av barium, kadmium, kobolt, bly og sink enn ikke-organiske. Samtidig hadde de organiske mer av arsen kalsium, krom, jern, mangan, strontium og vanadium. Kilde: «Tampons as a source of exposure to metal(loid)s»

– Kan vi si at én type tampong er tryggere enn en annen?

– Vi kan bare fastslå at det var ulike mengder metaller i de ulike tampongene. Vi vet ikke ennå om metallene kan lekke ut og bli tatt opp av kroppen, sier hun.

– På tide å bryte tabuet

Et stort hinder i å vurdere mulig helserisiko, er at det mangler studier på hvordan slimhinnen i vagina tar opp kjemikalier.

– Vi trenger definitivt mer forskning på dette svært understuderte området. Spesielt fordi det kan påvirke millioner av mennesker, sier Shearston.

Det eneste bildet som kommer opp i NTBs bildedatabase når man søker på «vagina» og «tampon, er dette. Det er tatt på Vaginamuseet i Camden i november 2019, og viser et kunstverk med en tampong mellom to menskopper. Foto: Isabel INFANTES / AFP

Folkehelse-forskeren peker på at mensen generelt har vært tabubelagt historisk sett. Det har ifølge henne bidratt til manglende vitenskapelig forskning på området.

– Nå er det på tide å bryte tabuet og begynne å snakke om og studere mensen og mensprodukter, sier Shearston.

Hun mener det er veldig viktig å studere dette videre. Både for å finne ut hvilke kjemikalier som finnes i mensprodukter, og om disse utgjør noen helserisiko.

Mangler regelverk

En utfordring er også manglende regelverk for mensprodukter.

I rapporten står det at både USA, Storbritannia og EU har lite av regelverk rundt tamponger. Og ingen av dem krever jevnlig testing.

Les også Ingen grense for kjemikalier i tamponger

Ifølge Miljødirektoratet reguleres tamponger i produktkontrolloven. Det europeiske kjemikalieregelverket Reach gjelder også i Norge.

Men det finnes i dag ikke lovgivning, hverken i Norge eller EU, spesielt for tamponger.

Lovverk for tamponger I Norge reguleres tamponger og andre produkter gjennom produktkontrolloven.

I EU er tamponger regulert av General Product Safety Directive (GPSD) som skal erstattes i desember i år.

Produktkontrolloven er den norske ivaretakelsen av GPSD.

Det europeiske kjemikalieregelverket Reach gjelder også i Norge.

Det pålegger dem som selger produkter å gi forbrukere informasjon om innhold av stoffer som står på kandidatlisten til Reach.

Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

De som selger produkter som inneholder stoffer på kandidatlisten i en konsentrasjon over 0,1 vektprosent plikter å gi kundene sine tilstrekkelig informasjon til å tillate sikker bruk av produktene.

De som selger produktene har ansvar for at de ikke er helse- eller miljøfarlige, og at er lovlige å selge. Dette innebærer at de må vite hva produktene inneholder.

Ingen av grunnstoffene den amerikanske forskerne testet for står på kandidatlisten, men flere forbindelser med noen av stoffene gjør det.

Kilde: Miljødirektoratet, NRK

– De som selger slike produkter har ansvar for at de ikke inneholder farlige stoffer.

Det forteller fungerende seksjonsleder for kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Ingunn Correll Myhre.

Oppfordrer til å kjøpe miljømerket

Pressebilde av fungerende seksjonsleder for kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Ingunn Correll Myhre. Foto: Miljødirektoratet

– Vi oppfordrer generelt forbrukerne til å kjøpe produkter som er miljømerket, sier Myhre.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Det forvaltes av stiftelsen Miljømerking Norge som også styrer EU Ecolabel i Norge.

– Miljømerket er per nå en frivillig ordning. Når vi utvikler krav så er det produsentene som tester, ikke vi, opplyser pressesjef for Svanemerket, Nina Margareta Høie.

For å bli Svanemerket, stiller Miljømerking Norge krav til produksjon av råvarer og krav til kjemikalier og tilsetninger i produksjon og produktene.

Illustrasjonsbilde av en tampong. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høie oppgir at de også gjør kontrollbesøk på fabrikker og er en garantist for at produsenten overholder Svanemerkets krav.

– Det er ikke reguleringer for hva tamponger kan inneholde. Men de ligger tett innpå huden, til og med inne i kroppen vår. Derfor er det spesielt viktig å unngå helseskadelige kjemikalier i disse produktene, sier Høie.

I 2020 gjennomførte NRK en stor test av tamponger, og kartla blant annet dioksiner i dem:

NRK har vært i kontakt med Forbrukerrådet og spurt hva de mener om manglende merking av tamponger. På grunn av ferie henviser de til Miljødirektoratet.

NRK har også kontaktet Folkehelseinstituttet med spørsmål om menstruasjon og tampongbruk, men deres fagperson på området er på ferie.

