Norsk familie på Gaza-grensen: – Glade for at vi får hjelp til å komme ut

– Jeg var på ferie her i Palestina, og plutselig startet krigen. Det var skyting og raketter over alt. Voksne, barn og gamle er drept.

Det sier Mohammed Dahalan. Da NRK møter han og familien venter de ved Rafah-grensen på å få forlate Gaza.

Familien var på sommerferie da krigen brøt ut mellom Israel og Hamas. Det forteller Mohammed Dahalan til NRK. Foto: Ahmed Abu Kmail

Familien er opprømte nå som dagen endelig har kommet.

– De kontaktet oss i går. Vi ble veldig glade for at vi får hjelp til å komme ut. Tusen takk til Norge, sier Dahalan.

– Det var skummelt

Den norske familien håper å snart få reise til Norge. Dahalan forteller til NRK at de lenge ikke har hatt tilgang på mat eller rent vann.

– Vi håper vi snart får komme tilbake til Norge.

Datteren hans, Aya Dahalan, er preget av det hun har opplevd inne i Gaza.

Aya Dahalan forteller at det hun og familien har opplevd har vært skummelt. Foto: Ahmed Abu Kmail

– Det var skummelt fordi det var raketter og skyting over alt. Det var mange barn og gamle folk ble drept, sier hun til NRK.

Det er enda ikke bekreftet at norske borgere har sluppet gjennom grensen, men flere er ved grensen og venter på å få tillatelse til å krysse grensen.

Nordmenn ved grensen: –Tusen takk, Norge! Du trenger javascript for å se video.

Får bistand i Kairo

For første gang siden 7. oktober får norske borgere trolig reise ut av Gaza via grenseovergangen Rafah.

Ikke alle som står på denne listen har norsk statsborgerskap, men alle har en tilknytning til Norge.

27 av de norske borgerne som står på evakueringslisten er barn, opplyste utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK tirsdag.

– Å reise innad i Gaza kan være svært farlig, og enhver må vurdere ut fra egen situasjon om man ønsker å ta seg til Rafah nå, skriver UD på sine nettsider.

Mange hadde møtt opp ved Rafah-grensen onsdag. Foto: Ahmed Abu Kmail

Et norsk utrykningsteam står klare for å ta imot dem som kommer over grensen.

Der står medisinsk personell, ambassadepersonell og ID- og dokumenteksperter og venter på å hjelpe dem som kommer frem, opplyser UD videre.

Deretter vil de som forlater Gaza bli kjørt til Kairo i Egypt, hvor det er opprettet et mottakssenter. Her vil det blant annet bli gitt helsehjelp.

– Vi vil også bistå med reise videre fra Egypt til Norge, og om nødvendig overnatting i Egypt inntil det er mulig å reise videre til Norge.

Ikke alle får forlate Gaza

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning befinner seg på Gazastripen, ifølge regjeringen. Rundt halvparten av dem er barn.

Det er kun 51 av disse som nå får tillatelse til å forlate Gaza.

Espen Barth Eide om evakueringen av norske statsborgere Du trenger javascript for å se video.

Utenriksminister Espen Barth Eide har tidligere sagt til NRK at grunnen til at det ikke er flere enn 51 som nå får slippe ut er fordi det skjer puljevis.

UD sier at de fortsetter arbeidet med å få de gjenværende norske borgerne ut så snart som mulig.