Nord-Korea: En liten feil kan føre til atomkrig

Advarselen er publisert i en lederartikkel i regimets offisielle avis Rodong Simmun søndag.

– Med sine farlige militære provokasjoner, øker USA risikoen for en atomkrig på Koreahalvøya, skriver avisen.

I lederartikkelen omtales halvøya som «verdens største kruttønne», skriver AFP.

Bombefly

Lørdag sendte USA to B-1B Lancer-bombefly i luften, som fløy langs den demilitariserte sonen i Korea, noe Nord-Korea mener bidrar til å øke spenningen ytterligere.

Bombeflyene ble sendt fra Anderson-basen på Guam og sluttet seg først til en øvelse med fire sørkoreanske og japanske fly.

Deretter fløy de nær den tungt befestede demilitariserte sonen, som i praksis utgjør grensa mellom Sør-Korea og Nord-Korea.

Bombeflyene skal også han sluppet 900 kilo tunge bomber, som en del av øvelsen.

Det er sjelden amerikanske fly flyr så nær grensa, men det amerikanske flyvåpenet sier at øvelsen var et svar på den økende trusselen fra Nord-Korea etter den siste tidens utskyting av missiler.

Eskortert av jagerfly fra Sør-Korea, fløy to B-1B Lancer-bombefly langs den demilitariserte sonen i Korea. Foto: STRINGER / Reuters

Atomkrig

Regimet i Nord-Korea beskriver øvelsen som en «farlig militær handling fra en krigshisser som prøver å antenne atomkrig-lunta», skriver AFP.

– En liten feilvurdering eller en feil kan umiddelbart føre til starten på en atomkrig, som igjen vil føre til en ny verdenskrig.

Nord-Korea viser sine ballistiske missiler

Spenningen på Korea-halvøya eskalerte til nye høyder da Nord-Korea, på USAs nasjonaldag, testet en interkontinental rakett – noe som betyr at det amerikanske fastlandet kan være innenfor rekkevidde om kort tid.

– Det er en klar og tydelig militær opptrapping, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley under et hastemøte i Sikkerhetsrådet tidligere denne uken.

USA har bekreftet at de, i løpet av juli, vil teste ut et missilforsvar som skal sørge for at landet ikke blir truffet av et rakettangrep.

Trump om Nord Korea: – Noe må gjøres

Dette er i så fall første gang amerikanerne skyter opp avskjæringsraketter med Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), et forsvarssystem mot mellomdistanseraketter.

Avfyringen vil skje fra Alaska, dit det ble hevdet at det siste oppskutte nordkoreanske missilet kunne nå, ifølge Reuters.

Systemet er blitt kritisert av Kina, som mener den kraftige radaren som brukes kan nå langt inn på deres territorium, skriver NTB.