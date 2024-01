Netanyahu avviser Hamas-vilkår

– Jeg avviser fullstendig vilkårene for overgivelse fra monstrene til Hamas, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hamas skal ha presentert flere krav for å frigjøre resten av de israelske gislene som er igjen i Gaza.

– I bytte mot at de setter fri gislene, krever Hamas en slutt på krigen, at vi trekker våre stryker ut av Gaza, og at alle morderne og voldtektsmennene settes fri. Og at Hamas får være intakt, sier Netanyahu.

Hamas svarer med at det således ikke er noen sjanse for at gislene blir returnert til Israel, melder Reuters.

Økende press

Statsministeren er under økende press på hjemmebane for å få frigitt de 136 israelske gislene som fortsatt er på Gaza.

Slektninger av gislene demonstrerer utenfor statsministerens bolig og krever handling.

136 israelske gisler er fortsatt bortført av Hamas. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

– Vi trenger at regjeringen fikser problemet den har skapt og får gislene hjem umiddelbart, sier Jon Polin til nyhetsbyrået Reuters.

Han er faren til en av de bortførte.

Forumet for gisler og savnede personer krever i en uttalelse at Netanyahu er tydelig på at sivile, soldater og andre av de bortførte, ikke blir forlatt.

– Vi må fremme avtalen nå, heter det i en skriftlig uttalelse.

Hamas bortførte rundt 240 personer da de gikk til angrep på Israel sjuende oktober.

Flere enn 100 av gislene ble satt fri i slutten av november. Det ble gjort under en avtale som ble fremforhandlet av USA, Qatar og Egypt.

Israels statsminister mener at det er hans insistering som har forhindret dannelsen av en palestinsk stat som ville ha utgjort en eksistensiell fare for Israel. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Insisterer

Israel bombet i natt Khan Younis, sør på Gazastripen. Det skal også ha vært heftige kamper på bakken.

Netanyahu opplyste torsdag at han er imot å gi palestinerne en egen stat.

USAs president sa senere at Netanyahu ikke motsetter seg alle tostatsløsninger. Uttalelsen kom etter en telefonsamtale mellom de to.

Søndag kunngjorde Netanyahu at han vil insistere på «full israelsk kontroll over alle landområder vest for Jordan.»

Statsministeren sier at han står opp mot internasjonalt og internt press om å endre sin posisjon, og kommer til å fortsette med det.

– Min insistering har forhindret etableringen av en palestinsk stat som ville ha blitt en eksistensiell fare for Israel, sier Netanyahu.