Nasa: Kina og India har gjort verden grønnere

Ved hjelp av to satellitter har den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa i 20 år overvåket hvor store deler av verden som er grønne – altså som er dekket av grønne blader.

I en forskningsrapport som Nasa la frem denne uken går det frem at arealet er økt med fem prosent i perioden 2000 til 2017.

Det tilsvarer fem millioner kvadratkilometer eller et like stort bladdekket område som man finner i regnskogen i Amazonas.

Det som er målt er ikke hvor mye skog det er i verden, men hvor stort bladarealet er. For eksempel vil en friskere skog vil ha mer blader uten at den dekker et større område.

Studien fra Nasa viser både at en del områder er blitt grønnere ved at planter har fått flere blader og at de skogkledde områdene er blitt større i noen land på jorden.

Kart fra Nasa som viser hvor verden er blitt grønnere. Foto: Nasa

Har plantet skog i store områder

Først og fremst er det store treplantingsprosjekter i Kina og mer intensivt jordbruk i India og Kina som har gjort verden grønnere.

Kina står alene for 25 prosent av økningen etter at landet i 1999 startet et enormt treplantingsprosjekt.

Landet har i løpet av 20 år brukt 100 milliarder dollar – over 800 milliarder kroner – på prosjektet, skriver CSMonitor.

Kina og India trekkes ofte frem som klimaverstinger. Indias hovedstad New Delhi regnes av mange som verdens mest forurensede by.

Nasa-rapporten blir derfor hilst velkommen på sosiale medier i Kina, skriver SCMP.

– Endelig noen gode nyheter. Jeg tror dette har sammenheng med den raske urbaniseringen. Etter at folk har reist fra landsbygda til byene, har det blitt plantet skog på store områder, skriver en kineser på Weibo, landet svar på Twitter.

Også utviklingen innen jordbruket i verdens to mest folkerike land, har gjort verden grønnere.

Ved å bruke moderne teknikk kan det høstes inn flere ganger i året, hvilket gjør jordbruksområdene i India og Kina grønnere.

Kinesisk fly sprer frø fra luften over Henan-provinsen i 2005 som et ledd i den kinesiske kampanjen med å øke antall trær. Foto: China Newsphoto China Daily Info / Reuters Creative

Påvirker klimaendringer

Blader er livsviktig for livet på jorden, fordi det er der fotosyntesen som omdanner CO₂ til oksygen, finner sted.

Mer blader reduserer farten på klimaendringer og de nye funnene må inkluderes når man ser på modeller for klimaendringer, skriver BBC.

En av forskerne bak rapporten, Rama Nemani ved Nasas forskningssenter, sier at hvilke effekter de nye dataene vil få for modellene ikke er klart.

– Dette vil hjelpe forskere å gjøre bedre prognoser, hvilket vil hjelpe land ta bedre beslutninger om når og hvordan de bør handel, sier Nemani.

Nasa-forskerne sier at selv om de nye dataene på ingen måte viser at klimaproblemene er løst, er de et positivt tegn inne klimaforskningene.

– Når folk innser at det et problem, prøver de å løse det. På 70- og 80-tallet var situasjonen rundt tap av dyrket land i ikke god i India og Kina. På 90-tallet innså folk det og nå har ting bedret seg. Mennesker er utrolig tilpasningsdyktige. Det er det vi ser i satellittdataene, sier Nemani.