Myanmar-konflikten kan gi Putin hodebry

Den kom plutselig og uventet, demonstrasjonen foran ambassaden til Myanmar på Bolsjaja Nikitskaja-gaten i sentrum av den russiske hovedstaden Moskva søndag.

I det stille hadde representanter for det tsjetsjenske samfunnet i Moskva mobilisert kanskje så mange som tusen demonstranter, som krevde å få overlevere en protest til en representant på ambassaden, mot behandlingen av det muslimske rohingja-folket.

Demonstrasjonen var ikke godkjent av myndighetene i Moskva, og raskt kom det store politistyrker til. Men de valgte ikke å gripe inn, og sørget bare for at offentlig transport kunne kjøre forbi på den til vanlig sterkt trafikkerte gaten.

Vanligvis pleier politiet i Moskva å gripe raskt inn mot ulovlige demonstrasjoner, noe som blant annet har vært tilfelle når opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har hatt sine markeringer.

Denne gangen ble altså ingen arrestert, og mange lurer på hva som har skjedd i kulissene rundt søndagens markering.

Demonstrasjonen i Moskva søndag var ikke godkjent av myndighetene, men ingen ble arrestert. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Kadyrov hardt ut

I helgen gikk presidenten i republikken Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, ut og sa han ikke kan støtte offisiell russisk politikk overfor Myanmar, hvis man ikke tar avstand fra behandlingen av rohingja-folket.

Russland har de siste årene opprettet tette bånd til myndighetene i dette sør-øst-asiatiske landet, og landene undertegnet i 2016 en omfattende forsvars-samarbeidsavtale.

Russland har solgt militært utstyr til Myanmar, og også uttrykt støtte det de kaller myndighetenes i Myanmars kamp mot islamsk terrorisme i området.

De siste dagene har nærmere 100.000 flyktninger fra rohingja-folket kommet over til nabolandet Bangladesh samtidig som det er kommet meldinger om drap på flere hundre mennesker, blant dem barn.

Hundretusener demonstrerte i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj mandag til støtte for rohingja-folket. Foto: SAID TSARNAYEV / Reuters

Trampet på bilder

Men nå mobiliserer den tsjetsjenske presidenten hele sitt apparat i en kamp mot det han beskriver som et folkemord mot rohingja-folket.

Mandag var hundretusener av mennesker på plass i sentrum av Groznyj, med plakater både på russisk og engelsk som fordømte myndighetene i Myanmar.

Ofte når det er slike markeringer i Groznyj blir befolkningen vennlig men bestemt bedt om å innfinne seg, og mange av dem som var til stede mandag var busset inn til byen fra andre deler av Tsjetsjenia.

Kadyrov var selv hovedtaler på møtet, som etter hvert antok nesten ekstatiske former, med tramping på bilder av buddhistmunker.

Hva mener Russland?

Samtidig blir russiske myndigheter beskyldt for å være tilbakeholden med en klar fordømmelse av myndighetene i Myanmar, og flere mener Kadyrovs protester burde vært rettet mot det russiske utenriksdepartementet og presidentadministrasjonen.

Pressetalskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet kaller opplysningene som har versert om at Russland skal ha blokkert en uttalelse om Myanmar i FN-sikkerhetsråd, falske. Men det er neppe tvil om at saken er i ferd med å bli svært betent innad i Russland.

President Vladimir Putin er avhengig av at Kadyrov kontrollerer Tsjetsjenia, der det på 1990-tallet var en sterk selvstendighetsbevegelse som etter hvert gikk over i radikal islam og ren terror. Mest kjent er angrepet på skolen i Beslan for 13 år siden.

Foreløpig tar altså russiske myndigheter med silkehansker på protestene tsjetsjenerne har satt i gang i Moskva, men mange er spent på hva som skjer neste gang det blir tillyst en demonstrasjon.