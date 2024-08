Mpox er blitt dokumentert i DR Kongo i ti år. Men i det siste har antallet tilfeller økt betydelig, sa leder for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag kveld.

– I fjor økte antallet tilfeller betydelig. Og allerede i år har antallet rapporterte tilfeller overskredet totalen i fjor, sa han.

Han understreket at WHO lenge har bekymret seg over situasjonen. I forrige uke ble det innkalt til krisemøte.

– I dag har krisekomiteen møttes og gitt meg råd om at de mener at sykdommen er en folkehelsekrise av internasjonalt omfang, sa Ghebreyesus.

Mpox gir utslett på ryggen. Denne gutten ble smittet av sykdommen, men er nå på i ferd med å bli frisk. Foto: Arlette Bashizi / Reuters

Sprer seg til nye land

Kunngjøringen kom ikke som en overraskelse på alle.

– Dette har vi ventet ville komme, sier Preben Aavitsland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet til NRK.

Årsaken er økningen i smitte og spredningen til andre land. Tirsdag erklærte Det afrikanske senteret for smittevern, Africa CDC, unntakstilstand som følge av mpox-utbruddet.

Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, frykter ikke at mpox skal bre om seg i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det er særlig DR Kongo i Sentral-Afrika som er hardt rammet. Ifølge WHO er det registrert flere enn 14.000 tilfeller og flere enn 500 dødsfall i år.

Det er også registrert tilfeller i flere naboland. I Burundi, Kenya, Rwanda og Uganda er det ikke registrert tilfeller tidligere.

Tall fra Africa CDC datert 4. august melder om totalt 38.000 tilfeller av mpox og 1456 dødsfall som følge av viruset i regionen.

– Det er først og fremst alvorlig for landene i Afrika som er rammet. De har en utfordring med å prøve å stoppe dette utbruddet. De trenger vaksiner og støtte til å drive testing og smittesporing og informasjon til befolkningen, sier Aavitsland.

I en skriftlig uttalelse deler Ghebreyesus at WHO har utviklet en regional responsplan.

Planen krever en innledende finansiering på 15 millioner dollar, rundt 167 millioner kroner, for å støtte overvåking, beredskap og responsaktiviteter.

For å finansiere dette har de frigitt cirka 15 millioner kroner fra WHOs nødfond, og planlegger å frigjøre mer i løpet av de kommende dagene.

Enkelttilfeller

Ifølge FHI er det ikke registrert at sykdommen skal ha smittet til Europa.

– Vi vil neppe merke noe av dette i Norge. I verste fall kan det komme et enkelttilfelle eller to som blir fanget opp og tatt hånd om, sier FHIs fagdirektør.

Det er særlig i DR Kongo at mpox brer om seg.

Han forteller at de likevel skal gå gjennom anbefalingen til WHO og se om det er noen ytterligere tiltak som skal innføres i Norge.

– Den viktigste oppfordringen som kommer, er at landene i Afrika trenger støtte til å få ting under kontroll, sier Aavitsland.

Det siste store utbruddet av mpox var i 2022, og fram til juni 2023 ble det påvist 96 tilfeller i Norge.

Også da ble utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise av WHO. Erklæringen ble opphevet et knapt år senere etter at antallet tilfeller gikk ned.

Mpox, tidligere kalt apekopper, er en smittsom virussykdom som er i slekt med kopper. Vanlige symptomer er feber, utslett, hodepine, muskelsmerter og hovne lymfeknuter.

Sykdommen er sjelden i Europa, og de fleste blir friske i løpet av noen uker uten behandling. Smitte mellom mennesker krever nærkontakt.

