Mor og tre måneder gamle baby drept i angrep på Odesa

Valeria Hlodan var nybakt mor til en liten jente ved navn Kira, melder BBC.

– Det har vært de beste 40 ukene noensinne. Vår lille jente er allerede en måned gammel. Pappa gav henne hennes første blomster. Dette er et nytt nivå av lykke, skrev hun i en post på Instagram i februar.

Bilde delt på Valerias instagramkonto. Foto: Valeria Hlodan / Privat

Valeria og Kira er to av de drepte i et russisk missilangrep mot Odesa på lørdag, melder Ukrainske myndigheter og medier. Babyens bestemor skal også ha blitt drept. Det er uklart om det var Valerias Hlodans mor eller svigermor.

Tilbake står far og ektemann Juri Hlodan.

– Mine kjære, himmelriket! Dere er i våre hjerter!, skiver han i en Facebook-post med bilder av de tre.

Kondonlansene har strømmet inn på sosiale medier. Innlegget har så langt fått over to tusen kommentarer, og er blant annet delt videre av Anton Herasjtsjenko, rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet.

– Jeg kondolerer, Juri. Din sorg er ufattelig, skiver han på Twitter.

Flere døde i angrepet

Til sammen åtte personer skal være drept etter at syv russiske kryssermissiler slo ned i Odesa, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag kveld.

18 personer er skadd. Minst ett av missilene traff en boligblokk og gjorde stor skade. Ifølge det ukrainske parlamentets Twitterkonto, ble Valeria og Kira ble drept i angrepet på en blokk. Lokale myndigheter har tidligere meldt at et militæranlegg og to boligblokker ble truffet. Regionale påtalemyndigheter har åpnet en granskning av angrepet, melder BBC.

Boligblokk i Odesa etter angrepet. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Zelenskyj nevnte ikke de to ved navn, men bekreftet at en baby ble drept i angrepet.

– Blant de drepte var en tre måneder gammel jente. Hvordan truet hun Russland? Det virker som å drepe barn bare er en ny nasjonal ide fra den russiske føderasjonen, sier han i en videomelding.

Russland hevder at de har angrepet militære mål i Odesa. Lørdag sa det russiske forsvarsdepartement at de hadde ødelagt en logistikkterminal som huset våpen fra USA og europeiske land. Det melder Reuters.

Odesa er Ukrainas tredje største by med rundt én million innbyggere.

Den russiske generalen Rustam Minnekajev sa på fredag at målet med invasjonen er å ta full kontroll over hele det sørlige Ukraina, i tillegg til den østlige Donbas-regionen.

Får de russiske styrkene kontroll over havnebyen Odesa og resten av Sør-Ukraina vil de få landtilgang til den prorussiske utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova, skriver NTB. I tillegg vil Ukraina miste sin kystlinje mot Svartehavet.