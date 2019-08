Mistenker at massakren var rasistisk motivert

Minst 20 mennesker er så langt bekreftet drept og minst 26 andre er skadet etter at en mann begynte å skyte rundt seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag kveld lokal tid.

Den antatte gjerningsmannen overga seg til politiet og sitter nå i varetekt, mistenkt for drap.

Fant manifest

Ifølge CNN kan siktelsen utvides til å omfatte hatkriminalitet. Politiet sier de har funnet et manifest på nettet som de knytter til mannen.

I det fire sider lange dokumentet uttrykker han nasjonalistiske og rasistiske holdninger mot innvandrere og latinamerikanere. Han anklager dem for å stjele jobbene til amerikanere og han går til angrep på multikulturalismen i USA.

– Dette manifestet kan tyde på at handlingene var motivert av hatkriminalitet, sa politisjef i El Paso Greg Allen på en pressekonferanse.

DREPTE 26: Dette bildet fra et overvåkingskamera skal vise det som er den angivelige gjerningsmannen. Foto: Courtesy Of Ktsm 9 / AFP

FBI sier saken må etterforskes ytterligere før de kan konkludere med at så er tilfelle.

– For øyeblikket er dette en drapsetterforskning. Den kan potensielt utvides til å omhandle flere forbrytelser, sier FBI-agent Emmerson Buie.

Handlet inn til skolestart

Den antatte gjerningsmannen er ifølge flere medier identifisert som 21 år gammel mann. Han skal være bosatt utenfor Dallas i Texas.

Han overga seg til politiet uten motstand.

Til ABC News har to anonyme personer i lokale myndigheter opplyst at 21-åringen har forklart at han ville drepe så mange mexicanere som mulig. Tre mexicanere skal være blant de 20 døde, ifølge Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador.I tillegg til den lokale etterforskningen som styres av Texas, skal FBI ifølge CNN etterforske om det er snakk om terror.

Skytingen fant sted ved Cielo Vista-kjøpesenteret, i hovedsak på butikken Walmart som ligger like ved senteret. Ifølge lokale myndigheter befant det seg mellom 1.000 og 3.000 kunder og 100 ansatte i butikken da skytingen fant sted. Svært mange av kundene skal ha vært unge mennesker som handlet til skolestart.

Barn skal være blant de skadde, blant annet en fire måneder gammel baby, ifølge CBS News.

Guvernør Gregg Abbott uttrykte sorg og medfølelse under pressekonferansen og forsikret om at de vil gjøre alt de kan for å assistere ofrene og deres familiemedlemmer.

– Dette er en dag som ville vært en normal dag for å handle, men i stedet ble det en av de dødeligste dagene i Texas' historie, sa Abbott.

El Paso ligger like ved Rio Grande på grensa til Mexico. Det bor 680.000 mennesker i byen, og 83 prosent av befolkningen har latinamerikansk opphav.

Mange av de som tar seg over grensa fra nabolandet ender opp i nettopp El Paso.