Medier: Trump har godkjent toll på kinesiske varer

Blant annet melder The Wall Street Journal at USAs president har gitt grønt lys til tollen, som har en verdi av omkring 50 milliarder dollar.

Tiltaket kan komplisere presidentens forsøk på å opprettholde kinesisk støtte i forhandlingene med Nord-Korea, og debatten om en mulig handelskrig mellom USA og Kina har blusset opp igjen.

Hvis Trump kjører løpet ut, kan det nemlig resultere i ytterligere tiltak mot Kina, som igjen kan utløse gjengjeldelse fra Beijing.

Les også: EU ser mot Kina etter amerikansk straffetoll

Advarte USA

Kinas utenriksminister Wang Yi (t.h.) i møte med USAs utenriksminister Mike Pompeo (t.v.) i går. Foto: ANDY WONG / AFP

De to økonomiske stormaktene har innledet forhandlinger i håp om å unngå å utløse handelskrig.

Kinas utenriksminister Wang Yi sa på en pressekonferanse torsdag med USAs utenriksminister Mike Pompeo at USA har valget mellom to tilnærminger: «vinn-vinn» og «tap-tap».

Han advarte mot at USA skulle vedta «ensidige, ikke-konstruktive tiltak».

Pompeo sa at USAs handelsunderskudd med Kina, som var på omkring 375 milliarder dollar i fjor, fortsatt er for høyt, men at kinesiske og amerikanske tjenestemenn hadde hatt «gode og konstruktive diskusjoner» om det.

Amerikanske bønder er nå engstelige for at Kina vil gjøre alvor av trusselen om økt toll på soyabønner fra USA. John Duffy (t.v.) og Roger Murphy (t.h.) fra Dwight, Illinois, er blant dem som vil bli rammet. Foto: SCOTT OLSON / AFP

– Urettferdig

Trump viser til at handelsbalansen mellom Kina og USA er alt annet enn balansert, og mener Kina har bedrevet urettferdig handelspraksis og skodd seg på bekostning av USA. Det vil han ha slutt på. Tidligere i år varslet derfor Trump at han kan komme til å innføre tiltak mot Kina.

Det utløste reaksjoner i Beijing, der myndighetene 1. april varslet toll på 128 amerikanske varer. To dager senere svarte USA med en trussel om toll på over 1.300 kinesiske varer. Neste dag varslet Kina toll på 106 amerikanske varer.

Imens har Trump innført toll på stål og aluminium fra Canada, Mexico og EU, som igjen er blitt besvart med kunngjøringer om toll på amerikanske varer.

Les mer: Trur Trump vil innføre biltoll

Les også: Kilde: EU slår tilbake mot USA med høyere toll