Lukasjenko sier Wagner-sjefen er i Russland

– Prigosjin er ikke lenger i Belarus, sa Lukasjenko til flere journalister i dag. Det melder nyhetsbyrået Tass på Telegram.

Den belarusiske presidenten Alexander Lukasjenko, som sist måned skal ha fått på plass en avtale mellom russiske myndigheter og Prigozjin, sa i dag at Wagner-sjefen er i St. Petersburg og at han er en fri mann.

Wagner-sjefen har flere ganger kritisert det russiske militæret. Foto: TELEGRAM

– Putin vil ikke «fjerne» Prigozjin, sa Lukasjenko.

Ifølge presidenten skal Prigozjin bli diskutert på et møte med Putin.

Fikk amnesti i Belarus

Sist måned stod Prigozjin bak et væpnet opprør mot militærledelsen i Moskva. Styrkene var på vei mot Moskva, før de plutselig snudde.

Lukasjenko, som er Vladimir Putins og Russlands nærmeste allierte skal ha fått på plass en avtale som ga Prigozjin amnesti i Belarus.

En av betingelsene var at han gikk i eksil i Belarus.

Siden opprøret har Prigozjin holdt en lav profil. Bortsett fra en lydmelding har han ikke kommet med noen uttalelser.

– Dersom Prigozjin har dratt fra Belarus til St. Petersburg kan det bety at han ikke er altfor bekymret for egen sikkerhet, sier Tormod Heier som er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole.

Dette er Wagner-gruppen Ekspander/minimer faktaboks * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

– Kan bety at Prigozjin fortsatt har et visst handlingsrom

Samtidig må man ta uttalelsene med en klype salt, mener professoren.

– Fordi løgn og bedrag er en integrert del av det politiske spillet i så vel Belarus som i Russland, sier Heier og fortsetter:

– Om det likevel skulle vise seg å stemme kan det bety at Prigozjin fortsatt har et visst handlingsrom i det politiske landskapet, og at avtalen som ble inngått med Putin har gitt Wagner-lederen større frihetsgrader enn det som er kjent.

Lukasjenko sa i dag at tilbudet om å ha Wagner-soldater utplassert i landet står ved lag, og at han ikke tror de vil gripe til våpen mot Belarus.

Skal slippe straff

Han kom også med tilbud om å gå i fredsforhandlinger med Ukraina og Russland.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har vært tett alliert med Vladimir Putin i en årrekke, men nå ser ting svært annerledes ut. Foto: AP

Som en del av avtalen skal Wagner-soldatene også fått tilbud i å etablere seg i en nedlagt base i Belarus, ifølge Lukasjenko.

Wagner-gruppens leiesoldater skal ifølge avtalen slippe straff for å ha vært med i opprøret mot Kreml og resten skal fra nå inngå i den ordinære russiske hæren. Wagner-gruppen teller 25.000 mann totalt.