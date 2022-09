Liz Truss blir ny britisk statsminister

Kallenavnet spiller på hardrockbandet Thin Lizzy, men «tin» uten h står for tinn eller blikk, og i det ligger også en antydning om at Truss kanskje ikke er like solid som britenes første kvinnelige statsminister.

Men nå er det likevel klart: Liz Truss blir britenes nye statsminister.

Det kom ikke som noen overraskelse. Meningsmålingene har vært entydige siden valgkampen begynte for alvor blant de konservative partimedlemmene.

Valget av Truss ble avgjort av nær 142 000 medlemmer av Det konservative partiet. Gjennom sommeren har Truss og motkandidaten Rishi Sunak drevet valgkamp. Før helgen gikk fristen for å stemme ut.

I dag kom resultatet: 81 326 stemte på Truss. Mens 60 399 ville ha rivalen.

Den tidligere finansministeren Rishi Sunak tapte for partifellen Liz Truss i konkurransen om å bli partileder i Det konservative partiet og dermed ny statsminister. Foto: SUSANNAH IRELAND / AFP

Truss takket partiet for tilliten, og takket forgjengeren for innsatsen.

– Du er beundret fra Carlisle til Kyiv, sa Truss om Boris Johnson. Og lovte å «levere, levere og levere» på de krisene landet står i.

Men i en meningsmåling Yougov gjorde for noen få dager siden, sier bare 12 prosent at de tror hun blir en god statsminster.

20 prosent tror hun blir gjennomsnitlig, mens hele 52 prosent tror hun kommer til å gjøre en dårlig jobb. Hun har, med andre ord, mye å bevise.

Dronningens 15. statsminister

Men Truss må vente til i morgen med selve overtakelsen. Da reiser både hun og Boris Johnson til Skottland og til slottet Balmoral, der dronning Elizabeth tradisjonen tro tilbringer siste rest av sommer.

Dronning Elizabeth er på slottet Balmoral i Skottland. Der kommer utnevnelsen av ny statsminister til å foregå onsdag. Foto: POOL / Reuters

For første gang skal avskjeden av avtroppende statsminister og den formelle utnevnelsen av en ny foregå et annet sted enn på Buckingham Palace. Det skyldes dronningens helse. For at hun skal slippe å ta turen fra Skottland til London, tar heller landets nye og gamle leder turen til henne.

Liz Truss møter dermed monarken hun tidligere har tatt til orde for å kvitte seg med, den gang hun var liberaldemokrat i studiedagene.

Deretter reiser hun som da er blitt dronning Elizabeths 15. statsminister tilbake til London og flytter inn i Downing Street. Der holder hun en tale i morgen ettermiddag, før hun danner sin regjering og begynner på arbeidet med å løse landets store utfordringer.

Hjelpepakke i løpet av en uke

Først på listen er kostnadskrisen. I et intervju med BBC i går, lovte Liz Truss å komme med tiltak som skal hjelpe de mange som nå sliter med å betale regningene sine på grunn av galopperende prisstigning.

Deretter går Truss i gang med å kutte i skattene. Hun har sagt at hun vil reversere økningen i selskapsskatt og i avgiften til folketrygden for å stimulere til vekst i den britiske økonomien.

I løpet av den første måneden som statsminister vil hun legge frem sin økonomiske politikk. Rivalen Rishi Sunak har kalt det hun har lagt frem av planer til nå for «fantasi-økonomi».

En annen stor oppgave blir å forene Det konservative partiet. Valgkampen har gjort det tydelig at partiet er svært splittet.

Dette er Liz Truss

Liz Truss har Margaret Thatcher som forbilde. Foto: ANTONIO BRONIC] [DANIEL JANIN / AFP

47 år gammel

Utenriksminister siden 15. september 2021

Blir regnet for å ligge politisk til høyre i Det konservative partiet

Har hatt flere ulike statsrådsposter også under David Cameron, Theresa May og Boris Johnson

Kjempet mot at Storbritannia skulle forlate EU, men har senere snudd i EU-spørsmålet

Født og utdannet i Oxford, men har også bodd i Skottland, Leeds og Canada

Var president for Oxford-universitetets Liberaldemokrater

Ønsker å reversere Sunaks skatteøkning for bedrifter og økte folketrygdavgift

Er inspirert av Margaret Thatcher og Ronald Reagan

Gift og har to tenåringsdøtre

Valgt inn i parlamentet fra South West Norfolk

«Hasta la vista, Baby»

Allerede onsdag møter Liz Truss i Underhuset til sin aller første spørretime som statsminister. Der møter hun opposisjonsleder Keir Starmer til verbal duell. Han har vært vant til å møte en slagkraftig Boris Johnson i disse onsdagsrundene, men forbereder seg nå på en ny stil hos den nye statsministeren.

Før sommeren takket Boris Johnson for seg i en slik runde i parlamentet. Han avsluttet da med kommentaren «hasta la vista, baby» - altså «til vi sees igjen».

I morgen forlater Boris Johnson Downing Street og avslutter sin tre år lange periode som statsminister. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Britiske medier spekulerer nå i om Johnson planlegger et comeback som statsminister.

Men inntil videre blir han å se på de bakre benker i Underhuset. I tillegg til at han trolig vil holde godt betalte foredrag og skrive sine memoarer, ifølge blant annet den konservative avisen Daily Telegraph.