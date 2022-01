Samtalene mellom Russland og USA i Genève skulle egentlig startet i morgen.

Men viseutenriksministrene Sergej Rjabkov og Wendy Sherman møtes allerede i kveld.

Russeren kom i dag med sine første kommentarer om forhandlingene til russiske medier:

– Under press og trusler som hele tiden kommer fra vestlig side, vil vi ikke gi noen innrømmelser, sier viseutenriksminister Rjabkov til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Harde fronter

Den russiske toppdiplomaten sier at han er skuffet over signalene som har kommet fra USA og Nato de siste dagene.

ØVER: Et amerikansk sivilt satellittbilde fra desember viser russiske styrker på Krim-halvøya. Foto: AP

Dette er første gang russiske myndigheter kommenterer uttalelsene som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kom med på fredag.

Da sa han at det er en reell fare for militær konflikt mellom Russland og Ukraina, og at russerne fortsetter å bygge opp store militære styrker i grenseområdet mot nabolandet.

VANSKELIGE SAMTALER: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa i forgårs at det er viktig å få i gang en dialog mellom Nato og Russland, men at det ikke er så mye forsvarsalliansen kan gi i forhandlingene med russerne. Foto: JOHN THYS / AFP

Stoltenberg understreket også at det er Natos medlemmer og Ukraina som bestemmer om landet en gang i fremtiden kan bli medlem av alliansen, og at Russland ikke kan påvirke dette spørsmålet.

Russiske krav

Den russiske presidenten Vladimir Putin overleverte for noen uker siden en liste med krav til amerikanske myndigheter.

Han ønsker juridisk bindende garantier for at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

MYE STÅR PÅ SPILL: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin kommer til å følge forhandlingene i Genève nøye. Foto: MIKHAIL METZEL] [MANDEL NGAN / AFP

Dessuten krever russerne at det ikke bygges opp vestlige baser med angrepsvåpen som raketter i nabolandet.

Dessuten vil Russland at amerikanske atomvåpen skal trekkes tilbake fra Europa, og at det skal legges begrensninger på Natos militære aktivitet i landene som ligger nær de russiske grensene.

Ifølge Nato er disse kravene ganske urealistiske. Men det blir sagt at det er mulig å forhandle om nye avtaler for atomvåpen og andre typer våpen.

USA forventer heller ikke mye

Amerikanske myndigheter har også gjort det klart at mange av Russlands forslag er uakseptable.

STOR AKTIVITET: Russiske styrker øver i den sørlige delen av landet. Foto: AP

Utenriksminister Antony Blinken har sagt at samtalene ikke vil bære frukter så lenge Russland holder en «pistol mot Ukrainas hode».

– Vi er forberedt på å svare med kraft på ytterligere russisk aggresjon. Men en diplomatisk løsning er fortsatt mulig og foretrukket om Russland velger det, sier Blinken.

På onsdag skal det være et møte i Russland-Nato-rådet for første gang siden 2019.

Fra vestlig side blir det sagt at det er positivt at en dialog kommer i gang.

Men samtidig understrekes det hvor viktige disse samtalene er.

Hvis ingenting blir oppnådd, kan spenningen mellom Russland og Ukraina øke ytterligere.

KONFLIKT SIDEN 2014: En ukrainsk soldat i en skyttergrav ved frontlinja i Øst-Ukraina. Russisk-støttede separatister kontroller to regionen i den østlige delen av landet. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Et eventuelt russisk angrep på nabolandet vil føre til kraftige vestlige straffetiltak mot Russland, og en ny forverring i forholdet mellom øst og vest.