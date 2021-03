Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er redd og bekymret for min egen sikkerhet. Derfor drar jeg og kommer aldri tilbake til Sverige. Jeg vet mange hater oss, men det er svært ubehagelig at de vet hvor jeg bor. De sender meg trusler, forteller Andreia Rodrigues til NRK.

Andreia Rodrigues var en av initiativtakerne til nettverket SaveSwedenCov19. Nå har hun mottatt grove trusler.

Fredag reiser hun fra Sverige for godt, etter å ha bodd og jobbet der i mange år. Nå vil hun etablere et nytt liv i Portugal. Det er hennes opprinnelige hjemland.

Rodrigues har mottatt trusselbrev. Hun forteller at andre aktivister får lignende henvendelser og har forlatt Sverige.

– Noen av truslene er ikke bare rettet mot oss. Det er skremmende, rystende og sjokkerende det som står der, forteller Rodrigues.

Hun ønsker ikke at innholdet i brevene skal offentliggjøres, men forteller at det har spredt seg en sterk frykt blant aktivistene.

NRK har tilgang til de angivelige brevene. Innholdet kan oppfattes som truende. NRK har ingen mulighet til å vurdere hvem som er avsender av brevene, eller om avsenderen vil benytte andre metoder mot aktivistene.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er skrevet av noen som vil ramme oss. Jeg har kjent på hatet som er her i Sverige, forteller Rodrigues.

Politiet har fått trusselbrevene.

– Det gir meg uansett en grunn til å forlate Sverige for alltid. Jeg bestemte meg for å flytte for en stund siden. Truslene gjør at jeg aldri kommer tilbake, sier Rodrigues.

Aktivister fra ulike grupperinger viser sin misnøye med den svenske koronahåndteringen på Sergels torg i Stockholm. Bildet er tatt lørdag 30. mai 2020. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Krevde strengere tiltak

27-årige Andreia Rodrigues har stått i front for SaveSwedenCov19. Organisasjonen er tverrpolitisk med flere hundre tilhengere. De har ønsket å presse frem innstramminger av koronatiltakene i Sverige.

Gruppen mener myndighetenes strategi ikke har vært god nok. De hevder den har kostet mange menneskeliv. Sverige burde hatt strengere tiltak tidligere og fulgt Norge, Danmark og Finland.

– Vi vil fortelle sannheten om det som skjer her i Sverige. Strategien beskytter ikke folk. Det som foregår er fælt, sa Andreia Rodrigues til NRK i juni 2020.

Samtidig fortalte hun hvordan hun ble spyttet på av andre svensker, fordi hun brukte munnbind.

Fortsatt mener Rodrigues at svenskens håndtering ikke er god nok. Torsdag ble det meldt inn 13 nye koronadødsfall i Sverige. Det betyr at pandemien så langt har kostet 12.977 menneskeliv. I Danmark er 2.374 døde. Norge har 632 omkomne.

SaveSwedenCov19 har gjennomført minneseremonier for koronaofre flere steder i Sverige. Dette bildet er fra Malmö og er tatt i juni 2020. Foto: SaveSwedenCov19

Frykter overfall

Truslene er sendt til aktivistenes hjemmeadresser.

– Jeg frykter selvfølgelig at noen vil overfalle meg hver gang jeg går ut av døren. De vet hvor jeg bor, forteller Rodrigues.

Aktivistene i Sverige har fått mye kritikk og har opplevd trakassering.

De svenske aktivistene bruker Norge som et eksempel på et land der koronahåndteringen har vært gjort på en riktig måte. De roser norske myndigheter. Foto: SaveSwedenCov19

Nå føler de at truslene er blitt konkrete. Det har skjedd i takt med svenske myndigheters innstramminger av koronatiltakene.

– Truslene går på at jeg skal komme meg ut av Sverige og tilbake til mitt hjemland. Det er det jeg også gjør, forteller Rodrigues.

Hun vet ikke hvem som står bak trusselbrevene. Rodrigues avviser på det sterkeste at de er fabrikkert av aktivistene for å skape oppmerksomhet.

Oppfatter det som rasisme

Andreia Rodrigues har vært flere år i Sverige. Hun bor i Stockholm og jobber som førskolelærer.

– Jeg mener det er mye rasisme i dette. Jeg har blitt fortalt at jeg kommer fra et drittland og bør holde kjeft. Det sies jeg skal være takknemlig for at jeg har fått lov til å bo i Sverige, forteller 27-åringen.

– Du har vært mye fremme i svenske og internasjonale medier med kritikk av Sverige. Er det så merkelig at mange svensker reagerer på det de oppfatter som en svertekampanje?

– I demokratier er det tillatt med kritikk av myndighetene. Det må svenskene tåle, sier Rodrigues.

Fra en minneseremoni i Stockholm. Bildet er tatt i juli 2020. Foto: SaveSwedenCov19

Rømmer fra Sverige

Ifølge Andreia Rodrigues er det også andre profilerte koronaktivister som har dratt fra Sverige. Det skjer etter trusler og trakassering.

En av dem er Keith Begg. Han er svensk statsborger og har i flere år bodd i Stockholm. Opprinnelig kommer Begg fra Irland.

Keith Begg er grunnlegger av nettverket Media Watchdogs of Sweden. Han har mottatt trusler og holder seg nå bortre fra Sverige. Foto: Eirik Veum / NRK

I april etablerte han nettverket Media Watchdogs of Sweden.

Begg har yrkesbakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og menneskerettighetsaktivist. Han ble gruppens talsperson. Nettverket består av 200 personer, ifølge Begg. Blant dem er det leger, medisinske eksperter, forskere og epidemiologer. Også lærere og menneskerettighetsaktivister er med.

De er svært kritiske til Sveriges koronastrategi. Kritikken av håndteringen har vært knallhard.

Begg anklaget svenske helsemyndigheter for å ha løyet under pandemien, ifølge Expressen. Begg hevdet at svenskene satte profitt foran menneskeverdet.

Han mente også at de ansvarlige bak den svenske koronahåndteringen burde stilles til ansvar for «forbrytelser mot menneskeheten».

Etter å ha mottatt flere trusler flyttet Begg til Limerick i Irland. Han frykter for sin egen sikkerhet og vet ikke når han vil dra tilbake til Sverige.

– Jeg mottok meldinger der jeg ble omtalt som en landsforræder. Det stod også at jeg var en skitten utlending, uttalte Begg til avisen The Irish Times.

De to aktivistene Andreia Rodrigues og Keith Bregg under en markering i Stockholm i sommer. De har begge protestert mot de manglende tiltakene i Sverige for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Nå har de mottatt grove trusler. Foto: SaveSwedenCov19

Beskyldt for å være aggressiv

Det lukkede nettverket som Begg organiserte ble over tid fulgt av journalister fra Sveriges Radio. I deres reportasje ble det påpekt at gruppen fremsto som svært aggressiv. Det ble også hevdet at gruppen forsøkte å spre et negativt budskap om Sverige i andre land, blant annet Norge.

Gruppens hovedbudskap til medier i andre land var at de ikke måtte gjøre den samme feilen som Sverige.

Flere svenske forskere og eksperter var svært skeptiske til nettverkets opptreden. Det ble påpekt at gruppens aktiviteter kunne være farlig for svensker som oppholdte seg i utlandet.

En av kritikerne var analytikeren Hanna Linderstål. Hun mente gruppens retorikk var urovekkende.

– Andre land oppfordres blant annet til ikke å slippe inn svensker for å beskytte seg. Det er sterke uttalelser om Sverige internasjonalt, sa Linderstål til SR.

Begg reagerte på kritikken.

– Vi ble omtalt som en hemmelig gruppe. Det ble skapt et inntrykk av at vi var nærmest terrorister som oppfordret til oppvigleri og lovbrudd. Det er absurd. Vi er bare en gruppe som engasjerer oss sterkt i bekjempelsen av viruset, forteller Begg til NRK.

Mener mange svensker ikke tåler kritikk

Andreia Rodrigues mener at truslene mot koronaaktivistene kan forklares med at mange svensker ikke tåler kritikk.

– For mange svensker er dette blitt nasjonalisme. De er så stolte over at Sverige har stått imot presset og hatt det statsepidemiolog Anders Tegnell kaller «is i magen». De mener at vi stjeler deres frihet og ødelegger Sverige, forteller Rodrigues.

27-åringen vil ikke lenger bo i et land hun mener ikke tar koronapandemien på alvor. Hun føler Sverige er blitt et land uten ytringsfrihet.

– I Sverige er det blitt slik at folk ikke lenger kan si det de mener. De tør ikke si at de er redde for koronasmitte og vil beskytte seg. Det er farlig for et demokrati, sier Rodrigures.