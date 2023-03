Kjent BBC profil sammenligner ny asyl- og innvandringslov med Nazi-Tyskland

Reaksjonene er mange etter at den britiske regjeringen har foreslått en ny lov som skal hindre at migranter skal få opphold i landet.

Mennesker som krysser Den engelske kanal vil ikke bare bli nektet å søke asyl, de skal også nektes oppholdstillatelse i Storbritannia på livstid.

– Verre en grusomt

En av dem som har reagerte svært kraftig er Gary Lineker som jobber som sportskommentator i BBC.

BBC-profilen går hardt ut mot måten migranter og flyktninger blir behandlet på. Bildet viser to som skal entre en båt i Dunkirk i Frankrike i et forsøk på å krysse Den engelske kanal 12. oktober i fjor. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

– Gode Gud, dette er verre en grusomt, sa Lineker etter at innenriksminister Suella Braverman presenterte den nye migrasjonsloven på en pressekonferanse i London tirsdag.

Da Lineker ble utfordret til å utdype kommentaren sin, forsvarte han synspunktet sitt, skriver The Guardian.

– Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa, fortsatt han.

– Ikke ulikt politikken som Tyskland førte i 30-årene

– Dette er den mest umåtelig ondskapsfulle politikken som er rettet mot de mest sårbare av alle.

– Dette er ikke ulikt politikken som Tyskland førte i 30-årene, jeg er helt satt ut av dette, tordnet Lineker.

Gary Lineker som landslagsspiller. Bildet viser øyeblikket da han scoret Englands eneste mål i kvartfinalen mot Argentina i VM i Mexico i 1986. Argentina vant 2–1. Foto: AP

Medlemmer i Det konservative partiet er rasende og krever at BBC tar affære.

– Lineker bør holde seg til fotballresultater

Immigrasjonsminister Robert Jenrick er svært opprørt.

– Mine barn er barnebarn av overlevende etter Holocaust, ingen bør ta lett på å kaste rundt seg med slike ord, sa Jenrick til Times Radio.

– Det er britiske skattebetalere som betaler Gary Lineker, det er skuffende at han er så i utakt med vanlige borgere.

Immigrasjonsminister Robert Jenrick er selv jøde og reagerer kraftig mot Gary Lineker. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Nestleder i Det konservative partiet, Lee Anderson, reagerer også sterkt på Linekers sammenligning med Nazi-Tyskland.

– Dette er bare et nytt eksempel på hvordan overbetalte kjendiser lever i en annen verden enn de fleste i samfunnet.

– Istedenfor å belære, bør Lineker holde seg til å lese fotballresultater og hive i seg potetgull, fortsetter Lee Anderson sarkastisk.

Kalt inn på teppet

Den kjente tidligere fotballprofilen har vært inne på teppet til sjefen i BBC, Tim Davie, skriver The Guardian.

BBC-sjef Tim Davie. Foto: OLI SCARFF / AFP

I møtet skal Lineker ha blitt konfrontert med ansvaret han har som kommentator i BBC.

Lineker skal også tidligere ha lagt ut meldinger på sosiale medier som regnes som politiske.

BBC-sjefen sier at det pågår en kontinuerlig jobb med å bli enig med Lineker om hvor grensen for politiserte budskap skal gå.

Forberedt på rettslig strid

Det er ventet at forslaget til ny migrasjonslov vil bli klaget inn for domstolene, noe statsminister Sunak ser ut til å være forberedt.

– Vi er klare til å ta den kampen. Hvis ikke hadde jeg ikke stått her. Men vi føler oss faktisk trygge på at vi vil vinne, sa statsministeren på en pressekonferanse tirsdag.

Innenriksminister Suella Braverman presenterte den nye migrasjonsloven tirsdag. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman insisterer på at forslaget ikke bryter med menneskerettighetene.

– Jeg er sikker på at dette lovforslaget er forenlig med våre internasjonale forpliktelser, sa innenriksministeren.

Samtidig oppga hun at regjeringen er i diskusjoner med Den europeiske menneskerettsdomstolen, og hun innrømmer at forslaget tøyer grensene til det internasjonale lovverket.

– Hvis du ankommer Storbritannia ulovlig, kommer du til å bli pågrepet og fjernet raskt, sa Braverman under presentasjonen i Underhuset.

Bildet viser mennesker som hjelpes i land i Dover etter å ha krysset Den engelske kanal 3. mai i fjor. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Forslaget innebærer at innenriksdepartementet får en «plikt til å avvise» de som kommer uten lovlig innreise, skriver NTB. Dette prinsippet er ment å trumfe retten til å søke asyl.

Sperres inne i fire uker

Ministeren sa også at alle som ankommer irregulært, kommer til å bli fengslet i opptil 28 dager for deretter å bli deportert.

Unntak skal kun gjøres for barn, og for dem som har medisinske tilstander som gjør at de ikke kan fengsles.

De aller fleste som kommer til Storbritannia på denne måten, søker om asyl.

I fjor ankom over 45.000 mennesker i små båter etter å ha krysset Den engelske kanal. I 2018 var det kun 300 som kom til landet på denne måten.

Statsminister Rishi Sunak. Foto: POOL / Reuters

Statsminister Rishi Sunak har gjort til en fanesak å stanse disse ankomstene etter en seksdobling de siste to årene.

– Kommer ikke til å fungere

Labour-leder og opposisjonsleder Keir Starmer mener at det vil være umulig å få planen til å fungere.

Innenriksminister Braverman anklager Labour for å forråde «hardt arbeidende briter» når partiet velger å ikke støtte planene. Hun argumenterer for at endringene er helt nødvendige.

– I møte med dagens globale migrasjonskrise er gårsdagens lover rett og slett ikke egnet.

Opposisjonsleder Keir Starmer. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Storbritannia har signert både FNs flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Ifølge flyktningkonvensjonen har alle mennesker rett til å søke beskyttelse i et annet land.

Kritikerne mener at forslaget både er uetisk og umulig å gjennomføre.

De advarer om at det kun kommer til å øke traumene til mennesker på flukt og gi Storbritannia et enda dårligere rykte når det gjelder en rettferdig og human asylpolitikk.