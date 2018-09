Kavanaughs anklager vil vitne i Senatet

Fords advokater ønsker nå å fortsette forhandlingene med Senatets justiskomité om hvordan dette skal skje.

Lederen for komiteen, senator Chuck Grassley, hadde gitt Ford en frist til fredag ettermiddag til å godta å stille opp i en høring.

Les også: Republikanerne tvinger gjennom prosessen som skal godkjenne Brett Kavanaugh

Godtok hun ikke det, ville justiskomiteen stemme over å sende nominasjonen av Kavanaugh til Senatet i plenum, der det kreves simpelt flertall for å godkjenne ham som ny høyesterettsdommer.

STØTTE: En kvinne markerer sin støtte til Christine Blasey Ford. Hun har anklaget Brett Kavanaugh for et voldtektsforsøk på 80-tallet. Foto: Alex Wong / AFP

Washington Post skriver at advokatene Debra Katz og Lisa Banks i en e-post ber Grassleys stab om en telefonsamtale senere lørdag for å få på plass detaljene rundt høringen. E-posten ble sendt kl. 14.17, bare minutter før fristen gikk ut.

Fakta om anklagene mot høyesterettskandidat Brett Kavanaugh Ekspandér faktaboks * USAs president Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Kavanaugh er konservativ og er dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington, en av de føderale ankedomstolene som er spredt rundt i USA. * Nominasjonen blir regnet som spesielt viktig fordi dommeren Kavanaugh er ment å erstatte, Anthony Kennedy, har fungert som en svingstemme mellom de konservative og liberale blant de ni høyesterettsdommerne. Blir Kavanaugh godkjent, får USAs øverste domstol en overvekt av konservative dommere, noe som kan sette sitt preg på amerikansk politikk også etter at Trump ikke lenger er president. * Høringene i Senatet for å avgjøre om Kavanaugh blir godkjent som ny høyesterettsdommer startet 4. september. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland. * Mandag sa en av Fords advokater at hun vil forklare seg for Senatets justiskomité. En høring av begge parter ble satt til førstkommende mandag. * Tirsdag sendte Fords advokater et brev til lederen i Senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley, hvor de opplyser at hun ikke ønsket å forklare seg før FBI har etterforsket saken. * Grassley har informert Fords advokater om at høringen vil gå som planlagt mandag, og at en skriftlig forklaring må leveres innen klokken 10 fredag lokal tid, om hun ønsker å forklare seg.

Kritiserer komiteen

– Dr. Ford aksepterer komiteens forespørsel om å dele sin førstehånds kunnskap om Brett Kavanaughs overgrep neste uke, heter det i e-posten.

Advokatene kritiserer også forslaget komiteen tidligere har lagt fram for høringen.

– De er fundamentalt i strid med komiteens løfte om en rettferdig og upartisk etterforskning av beskyldningen, og vi er skuffet over lekkasjene og mobbingen som har skjemt prosessen, heter det.

Hvilken dag høringen skal skje, er fortsatt uklart. Senatskomiteens forrige tilbud var at Ford kunne møte onsdag.

Krav

Blir det enighet om vilkårene for en høring, vil det sette scenen for en dramatisk konfrontasjon mellom Ford og president Donald Trumps utvalgte til høyesterett.

Et av Fords sentrale krav skal være at hun bare skal utspørres av senatorer, og ikke utenforstående utspørrere.

Det er et vanskelig krav å godta for justiskomiteens medlemmer, fordi den utelukkende består av menn. Det republikanske flertallet i komiteen frykter at en aggressiv utspørring av Ford om voldtektsanklagene ville kunne gi et dårlig inntrykk blant kvinnelige velgere i forkant av høstens mellomvalg.

Brett Kavanaugh, som er nominert av president Donald Trump til ny høyesterettsdommer i USA, avviser anklagene.

Les mer: Kavanaugh avviser overgrepsanklage

– Jeg avviser kategorisk og utvetydig denne anklagen. Jeg gjorde ikke dette på videregående eller noen annen gang, har Kavanaugh uttalt.