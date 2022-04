Kan være største krigsskip senket fra land siden Blücher

Torsdag erkjente russiske myndigheter at skipet «Moskva» har sunket. Men Ukraina og Russland har ulike forklaringer på hva som har skjedd.

Ukraina hevder at det russiske flaggskipet ble truffet av to ukrainske missiler, men dette benekter ledelsen i Kreml. De omtaler det som en ulykke.

– Under tauing av Moskva til havn, mistet skipet stabiliteten på grunn av skader på skroget det fikk under brannen fra detonasjonen av ammunisjonen. Skipet sank i stormfull sjø, heter det i en melding gjengitt av det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Verken britisk eller amerikansk etterretning har kunnet bekrefte hva som har skjedd.

USA tror imidlertid at skipet ble senket av to ukrainske raketter. Det forteller en anonym kilde i Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon til Reuters.

Hovedlærer Palle Ydstebø på Forsvarets høgskole tror mest på den ukrainske versjonen.

– Jeg mener det er stor sannsynlighet for at dette er noe Ukraina har fått til. At et krigsskip tar fyr og går ned etter store eksplosjoner i den situasjonen vi er i, er så spesielt at det taler for at det er truffet, sier Ydstebø.

Han trekker fram at det russiske flaggskipet for Svartehavsflåten har vært et viktig mål. Det har en ledelsesfunksjon for russiske marineoperasjoner.

Største siden Blücher

– Dersom det stemmer at det er ukrainske Neptun-missiler som senket skipet, vil det være den største kystartilleri-senkningen siden senkningen av Blücher 9. april 1940, sier orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Forsvarets høgskole.

SPESIELL HENDELSE: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen sier det er sjelden at skip senkes av artilleri på land. Foto: Forsvarets høgskole

Blücher ble senket etter artilleri- og torpedotreffere fra Oscarsborg festning. 830 av mannskapet på 1308 omkom i forliset.

Det er ikke kommet bekreftede meldinger om døde fra «Moskva», som har en bestetning på rundt 500 personer.

Rådgiver Anton Herasjtsjenko i det ukrainske innenriksdepartementet hevder at kapteinen er blant de drepte, og siterer en russisk opposisjonspolitiker på at bare 58 av de 510 i mannskapet ble reddet fra skipet.

Hvis Ukrainas versjon stemmer, vil det være det største russiske krigsskipet som senkes av fienden siden andre verdenskrig, skriver BBC.

I 1941 senket tyske fly krysseren «Chervona Ukraina» utenfor Sevastopol.

Det er den samme havnen som «Moskva» var på vei til da den sank.

Egenutviklet våpen

Missilene Ukraina sier de brukte er egenutviklet av ukrainske militære ingeniører etter annekteringen av Krim i 2014. Første levering kom i fjor.

De skal ha en rekkevidde på 300 kilometer.

– Dersom en legger til grunn at senkningen nettopp skyldes et Neptun-missil, er dette det største skipet som noen gang er senket av et moderne, autonomt kryssermissil siden disse først ble tatt i bruk i konflikt på 60-tallet, skriver forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen

– VIKTIG LÆRDOM: Dersom det var missiler som senket «Moskva», viser det hvor effektiv denne teknologien kan være for en underlegen motstander mot en stormakt, sier forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvarets høgskole

Hvis missilene er årsaken til at skipet sank, viser det hvor effektiv denne teknologien kan være for en underlegen motstander mot en stormakt som Russland, mener hun.

I dette tilfellet er våpensystemene utviklet spesifikt for å forsvare en sårbar og utsatt kystlinje.

– For det er nettopp kysten som prioriteres i russisk militærplanlegging, noe Ukraina har vært smertelig klar over i utviklingen av Neptun etter Krim 2014, sier Kvam.

Missilet kan avfyres fra fartøy, fly og mobile ramper fra land med stor effekt.

Selv om det ikke er bekreftet at det faktisk var missiler som senket skipet, har våpensystemet hatt en vesentlig påvirkning på russiske bevegelser og posisjonering på havet utenfor Ukraina, mener forskeren.

– Uansett har systemenes eksistens og trusselen om deres bruk bidratt til å skape en for høy risiko for den russiske marinen, som istedenfor tvinges til å operere utenfor systemenes rekkevidder. Dette handlingsrommet er nå betydelig forverret etter tapet av Moskva, ett av få fartøyer i området med områdeluftvern som kan beskytte andre russiske krigsskip i området mot nettopp denne typen angrep, sier Kvam.

«Moskva» befant seg da mellom 60 og 65 nautiske mil sør for den ukrainske havnebyen Odesa, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

– Ukraina har trolig plassert ut missilbatterier, godt kamuflert, langs kysten. Så har nok «Moskva» kommet innenfor rekkevidden, sier Palle Ydstebø.

– Var det en tabbe av Russland? Visste de ikke at Ukraina hadde disse missilene?

– Jo. Russland vet dette. Men det har trolig vært en operasjon der de russiske luftvernsystemene er blitt lurt. Vi vet at Ukraina har brukt droner, og slik sett har kunnet gjennomføre en narreoperasjon som har satt ut de russiske luftvernsystemene, svarer han.

Ina Holst-Pedersen Kvam poengterer det at skipet ble bygget i Ukraina, og at det kan ha gitt ukrainerne et fortrinn.

– Det gjenstår å se hva konkret som har forårsaket eksplosjonene om bord og om Neptun faktisk er brukt. Men Slava-klassen ble i sin tid bygget på et ukrainsk verft rett utenfor Mykolajiv sentrum. En bør derfor regne med at ukrainerne er svært godt kjent med lluftvernsystemenes design, svakheter og blindsoner, ikke minst hvordan disse kan utnyttes mest mulig effektivt. Dersom ikke systemene sviktet teknisk av andre årsaker, fikk missilene tilsynelatende også maks uttelling ved å ramme fartøyets ammunisjonslager, sier Kvam.

Viktig for Putin

Admiral Lord West, tidligere sjef i den engelske marinen, sier til BBC at det vil være pinlig for Putin om skipet er senket av Ukraina.

– Dette betyr mye. Putin elsker marinen. Da han fikk makten, var marinen det første han ville bygge opp for å gjenskape det gamle Sovjet, sier West.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole, mener i likhet med Ydstebø at det er sannsynlig at Ukraina kan ha senket skipet.

– Det er et stort tap som smerter for Russland. Det er riktignok et gammelt skip, men et symbolsk viktig og kapabelt kommandofartøy, sier Røseth.

Andre store skipet Russland mister

Det er det andre store skipet Russland mister siden starten av invasjonen.

I mars ble landgangsskipet «Saratov» senket i havnen Berdjansk.

«Saratov» skulle ifølge Russia Today transportere tropper og tungt materiell. Det hadde angivelig plass til 20 stridsvogner og 40 pansrede transportkjøretøy, sammen med hundrevis av soldater.

24. mars opplyste den ukrainske marinen om at den hadde ødelagt landgangsskipet.