Jagerfly styrtet i Nordsjøen - piloten ikke funnet

Flyet har styrtet utenfor halvøya Flamborough Head i Yorkshire, nordøst i England, skriver Sky News. Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til ulykken.

En stor redningsaksjon er i gang og piloten av flyet er så langt ikke funnet. Kystvakten i Bridlington bekrefter overfor den britiske nyhetskanalen at de er på stedet.

US Air Force, luftforsvaret i USA, har i en uttalelse bekreftet at F-15-flyet har styrtet. Det var ute på et rutinemessig treningsoppdrag da ulykken skjedde. Det var én pilot om bord.

– Årsaken til ulykken og pilotens status er ikke kjent på nåværende tidspunkt, og redningsmannskap fra Storbritannia har blitt bedt om å bistå, skriver US Air Force i uttalelsen.

Flyet er en del av det amerikanske luftforsvarets 48th Fighter Wing som er stasjonert i militærbasen Lakenheath i Suffolk, øst i England.

Den britiske kystvakten sier i en uttalelse at de har fått informasjon om at flyet gikk ned 74 nautiske mil utenfor Flamborough Head. Et helikopter og flere båter er satt inn i søket. Det er også andre fartøy som befant seg i nærheten som deltar i søket, skriver AP.

Flydata fra Flightradar viser at et fly sirklet over området før ulykken. Foto: FlightRadar24