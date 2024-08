– Sikkerhetsstyrker har nå startet en operasjon for å forhindre terrorisme i Jenin og Tulkarm, sier IDF-talsperson Avichay Adraee i en felles uttalelse fra militæret og sikkerhetstjenesten Shin Bet på Telegram.

Jenin og Tulkarem er byer nord på den palestinske Vestbredden, som er under israelsk militærokkupasjon.

Onsdag morgen er det meldt om flere dødelige angrep. Det er så langt meld om ti drepte, opplyser talsperson for Palestinsk Røde Halvmåne, Ahmed Jibril. Det skriver AFP.

Palestinske helsemyndigheter har sagt at det er minst sju drepte. Det har vært flere angrep mot Jenin og byen Tubas, sør for Jenin.

Over 600 drept på Vestbredden

Adraee har også delt en video på Telegram som skal vise et droneangrep mot Nur Shams, en permanent palestinsk flyktningleir i Tulkarem, tidligere denne uken. Det står at fem personer som var anklagd for terrorvirksomhet, ble drept i angrepet.

Slektninger og sørgende bar tirsdag vekk liket til Khalil Ziadeh, som ble drept i sammenstøt med israelske bosettere sør for Bethlehem på Vestbredden. Foto: HAZEM BADER / AFP

Helsemyndighetene på Vestbredden bekreftet at de fem ble drept i angrepet, ifølge BBC. To av dem var barn.

Samtidig som krigen i Gaza har rast i over ti måneder, har volden på Vestbredden økt. Over 600 palestinere er drept på Vestbredden siden 7. oktober, opplyste FN i forrige uke. Nesten 120 er drept i luftangrep.

Antallet angrep begått av bosettere, israelske bosettere som bor i ulovlige byer og landsbyer på Vestbredden, har også økt. I midten av august gikk flere enn hundre bosettere til angrep på landsbyen Jit nord på Vestbredden. Minst én palestiner ble drept i angrepet.

Samtidig har Israel og bosettere tatt kontroll over stadig nye landområder på Vestbredden. Antallet palestinske bygninger som er blitt revet så langt i år, er også blant det høyeste siden 2009, ifølge FN.

ICJ og Israel om bosetterne Den internasjonale straffedomstolen ICJ kom nylig med en juridisk vurdering om Israels okkupasjon av Vestbredden og konsekvensene av denne. Domstolen sier blant annet: «Det finnes omfattende beviser for Israels politikk for å gi insentiver til at israelske personer og forretninger flytter til Vestbredden, i tillegg til utvikling av industri og jordbruk av bosetterne.»

«Israel legaliserer jevnlig utposter som er blitt etablert i strid med nasjonal israelsk lov. [ ...] Domstolen mener at gjennom denne praksisen så oppfordrer Israel til overføring av deler av sin egen sivile befolkning til Vestbredden, i strid med paragraf 6 av Artikkel 29 av den fjerde Genèvekonvensjonen.» Kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga følgende kommentar til domstolens vurdering: «Det jødiske folket er ikke okkupanter av sitt eget land, inkludert vår evige hovedstad Jerusalem, eller i Judea og Samaria, vårt historiske hjemland. Ingen absurd vurdering fra Haag kan undergrave denne historiske sannheten eller israelernes juridiske rett til å bo i sine egne samfunn i våre forfedres land.»

