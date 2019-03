Iran og Tyrkia vil gå sammen til krig

Uttalelsene kommer fra den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu:

– Med Guds hjelp vil vi gå til aksjon mot PKK sammen med Iran, sa Soylu ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

Al-Jazeera har også gjengitt uttalelsene, men har ikke fått bekreftet opplysningene fra iranske myndigheter.

Det er Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu som forteller at det planlegges et større angrep på kurdere i Irak i samarbeid med iranske styrker. Foto: ADEM ALTAN / AFP

50.000 drept

Tyrkia hevder at Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) er en terrororganisasjon og har forsøkt å nedkjempe dem i over 30 år. Nærmere 50.000 mennesker er drept i konflikten.

PKK omtaler seg selv som en separatistbevegelse og ble etablert i 1973 blant kurdere i Tyrkia. Deler av bevegelsen hadde sitt utspring i den marxist-leninistiske studentbevegelsen i Ankara.

PKK-tilhengere demonstrerer til støtte for organisasjonens arresterte leder Abdullah Öcalan. Bildet er tatt under en markering i Brussel, 27. februar. Foto: Francisco Seco / AP

EU, USA og Nato støtter Tyrkias vurdering av PKK som en terrororganisasjon.

Iranerne slåss også mot en kurdisk separatistbevegelse. De siste 15 årene har Iran forsøkt å nedkjempe Partiet for et fritt liv i Kurdistan (PJAK). De regnes som en sidegren av PKK.

Begge de to kurdiske grupperingene har baser og tilholdssteder i Irak.

Felles militæroperasjon

Offiserer og militære strateger fra Tyrkia og Iran har sammen planlagt et større militært angrep. Det vil gjennomføres inne i Irak mot de to kurdiske grupperingene som begge har baser, depoter og tilholdssteder der.

Iranske soldater under en øvelse 28. januar. Bildet er tatt i Isfahan, 40 mil sør for hovedstaden Teheran. Foto: HO / AFP

Innenriksminister Suleyman Soylu ville ikke gi noe tidspunkt for aksjonen eller si noe om hvor styrkene vil slå til.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har også tidligere bekreftet at en større militæroperasjon er under planlegging mot de kurdiske basene i Irak.

Tyrkia har tidligere gjennomført flere angrep på PKK inne på irakisk territorium, men det har tidligere ikke vært gjort i samarbeid med iranske styrker.

Det militære samarbeidet kommer til tross for at de to landene står på hver sin side i krigen i Syria. Iranerne er, sammen med Russland, en av president Bashar al-Assad viktigste støttespillere. Tyrkerne støtter flere av opprørsgruppene i landet.