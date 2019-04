Indonesia vil flytte hovedstaden før den synker under vann

Nettopp gjenvalgte president Joko Widodo godkjente mandag en langsiktig plan for å flytte hovedstaden bort fra Jakarta.

Hovedstaden er i dag en av verdens mest folkerike metropoler med over 30 millioner innbyggere i Stor-Jakarta.

Enorm befolkningsvekst har overveldet infrastrukturen og resultatet er at byen synker raskere enn noen annen storby i verden.

I et regjeringsmøte mandag ble det, ifølge planleggingsminister Bambang Brodjonegoro til nyhetsbyrået AP, vedtatt å flytte hovedstaden til en annen øy enn Java, den klart mest folkerike av Indonesias øyer.

145 millioner av Indonesias 261 millioner innbyggere bor på Java, selv om øya bare utgjør 7,2 prosent av landets flateinnhold.

Det ble ikke sagt noe om hvor den nye hovedstaden skal ligge, men tidligere har Palangkaray på den indonesiske delen av Borneo vært nevnt som et mulig sted.

Nå sier planleggingsminister Brodjonegoro at den nye hovedstaden heller bør ligge lenger vest i landet.

Uansett kommer prosessen til å ta tid. – Dette er en stor jobb. Det er umulig å gjøre den på ett år, det kan ta opptil ti år. sier Brodjonegoro til AP.

Planleggingsministeren sier at den nye hovedstaden bør ha mellom 900.000 og 1,5 million innbyggere, og dekke et område på rundt 300 kvadratkilometer.

Oversvømmelser i Jakarta fredag 26. april i år.

Flere har flyttet hovedstad

Dersom Indonesia flytter hovedstaden fra Jakarta, vil landet gå inn i rekken av andre land som har flyttet hovedstad de siste tiårene.

Brasil flyttet i 1960 hovedstaden fra Rio de Janeiro til Brasília.

Pakistan flyttet i 1966 hovedstaden fra Karachi til Islamabad.

Tanzania flyttet i 1974 hovedstaden fra Dar-es-Salaam til Dodoma.

Nigeria flyttet i 1991 hovedstaden fra Lagos til Abuja.

Kasakhstan flyttet i 1998 hovedstaden fra Almaty til Astana. Hovedstaden endret i vinter navn til Nur-Sultan, oppkalt etter landets mangeårige hersker Nursultan Nazarbajev.

Folk vasset til vann til langt oppover lårene da gatene i Indonesia flommet over fredag 26. april. Foto: BAY ISMOYO / AFP

– Kan ha sunket i havet innen 2050

Jakarta har opplevd en mangedobling av antall innbyggere de siste tiårene. Befolkningsveksten har ført en utbygging som igjen gjør at deler av byen synker i rekordfart.

De nordlige delene av byen, som ligger nærmest havet, synker med 25 centimeter i året.

De siste ti årene har Nord-Jakarta sunket med 2,5 meter og nesten halve byen ligger nå under havoverflaten, skriver BBC.

Fortsetter utviklingen vil 95 prosent av Nord-Jakarta ha sunket i havet innen 2050.

Bruker opp grunnvannet

Den viktigste grunnen til at Jakarta synker så mye er at grunnvannet under byen er brukt opp.

Når grunnvannet forsvinner synker bakkenivået over. Effekten forsterkes av at det i Jakarta er bygget mye høyhus og skyskrapere de siste årene.

Dette er tunge hus som presser ytterligere ned på områdene der grunnvannet er borte.

Grunnen til at grunnvannet brukes opp er at vanntilførselen er elendig i byen. Folk graver derfor etter vann under husene sine – hvilket igjen fører til at husene synker.

En tuk-tuk sliter med vannmassene foran presidentpalasset i Jakarta under en av de mange flommene som storbyen opplever. Foto: DARREN WHITESIDE / Reuters

Flere byer synker

Jakarta er den byen som synker klart mest, men en rekke av verdens storbyer synker kraftig.

Bistandsorganisasjonen Christian Aid la før jul frem en rapport der de så nærmere på Jakarta og sju andre storbyer.

Bangkok synker i dag med to centimeter i året, delvis på grunn av at grunnvannet brukes opp og delvis på grunn av vekten av skyskrapere. I 2015 advarte byens myndigheter om at byen kunne komme til å stå under vann i løpet av 15 år.

London synker først og fremst som er resultat av geologiske justeringer i etterkant av siste istid. Det fører til at byen synker med rundt to millimeter i året.

Houston opplevde store oversvømmelser etter orkanen «Harvey» i fjor. Deler av byen synker i dag med rundt fem centimeter i året. Mye av grunnen til at byen synker er utvinningen av olje under byen.

Lagos i Nigeria ligger ved kysten og på øyer og er allerede ekstremt flomutsatt. En rapport advarer om at en havstigning på 20 centimeter vil gjøre 740.000 mennesker blir hjemløse.

Shanghai er en annen by som synker på grunn av at grunnvannet brukes opp og vekten av tunge skyskrapere presser byen ned. Sentrum av forretningsstrøket har sunket med 2,6 meter siden 1921.

Manila på Filippinene synker med ti centimeter i året, først og fremst på grunn av overforbruk av grunnvann. Ettersom byen i gjennomsnitt ligger fem meter over havet, står det i rapporten at Manila lever på lånt tid.

Dhaka synker med 1,4 centimeter i året. Hovedstaden i Bangladesh er offer for både overforbruk av grunnvann og geologiske endringer.

Det er ventet at havnivået vil stige med over 40 centimeter i år 2100. dersom man lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Lykkes man ikke, vil havet stige enda mer.