Høyesterett avviser det viktigste Trump-søksmålet

Donald Trump og hans støttespillere har siden valget forsøkt flere ganger å få omgjort resultatet i rettsvesenet. Med det samme resultat hver gang.

Viktigste

I natt kom høyesterett med kun en setning som begrunnelse. «Saken er avvist» var den enkle forklaringen, og det er ikke regissert noen uenighet blant de ni dommerne. Tre av dem utnevnt av Donald Trump selv. Dette var også Trump sitt siste valg som høyesterettsdommer, Amy Coney Barrett, sin første opptreden i retten.

Dette blir sett på som den viktigste rettsavgjørelsen i forbindelse med valget i USA, og CNN kaller dommen «knusende».

Republikanere i delstaten har argumentert for at den utstrakte bruken av poststemmer er i strid med grunnloven, men har ikke fått gehør. De ville enten at alle de 2,5 millioner poststemmene skulle kastes, eller at de regionale myndighetene skulle bestemme valgdelegatene fra delstaten.

Vant med 80.000 stemmer

Biden vant over president Donald Trump med over 80.000 stemmer i Pennsylvania. Også uten Pennsylvanias 20 valgdelegater ville Biden ha vunnet, ettersom han har 306 valgdelegater av nødvendige 270.

Høyesterett har så langt ikke kommentert avgjørelsen. Da saken ble avvist av delstatens høyeste domstol, var begrunnelsen at saksøkerne leverte inn søksmålet for sent. Det ble også pekt på republikanernes oppsiktsvekkende krav om at et helt valg skulle endres med tilbakevirkende kraft.

I Texas har myndighetene der bedt USAs høyesterett ugyldiggjøre resultatene fra Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan, og erklære dem grunnlovsstridige, ifølge CNBC. En av begrunnelsene er at delstatene brukte koronapandemien som en «unnskyldning» for endringer i valgreglene, noe justisminister i Texas og Trump-venn Ken Paxton mener var ulovlig.

Det er ikke ventet at dette søksmålet vil føre frem. På mandag møtes valgmennene og gir Biden nok stemmer til å bli USAs neste president.