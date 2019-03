Har funnet to hangarskip på over 4000 meters dyp

De to 225 meter lange hangarskipene USS «Wasp» og USS «Hornet» ble funnet i januar, men først nå er nyheten om at begge er funnet blitt kjent.

USS «Wasp» ble senket 15. september 1942 av torpedoer fra en japansk ubåt, mens USS «Hornet» sank 27. oktober 1942 etter angrep av japanske fly.

Til sammen mistet 316 amerikanske sjøfolk livet i de to angrepene, mens over 4000 ble reddet i live.

De to amerikanske hangarskipene var innblandet i slaget om Guadalcanal, et seks måneders langt slag om en av Salomonøyene som er regnet som et vendepunkt i krigen mot Japan.

R/V «Petrel» på tokt i det sørlige Stillehavet tidligere i år. på tokt i det sørlige Stillehavet tidligere i år. Foto: AP

Klart vann og ingen alger

«USS Wasp» ble funnet på 4200 meters dyp, mens «USS Hornet» lå enda dypere, 5300 meter under havoverflaten.

Begge hangarskipene er funnet av forskningsskipet «R/V Petrel» som de siste to årene har lett på kryss og tvers i det sørlige Stillehavet på jakt etter sunkne krigsskip.

Operatørene på skipet har på forhånd studert gamle skipslogger og andre dokumenter for å snevre inn leteområdene mest mulig.

Miniubåten som brukes i letingen senkes fra R/V «Petrel». Foto: AP

Leter med miniubåt

Når de kommer frem til området der de tror et skipsvrak kan befinne seg, sendes en fjernstyrt miniubåt ned på de store dypene i Stillehavet.

På 4–5000 meters dyp er det stummende mørkt, men samtidig gjør fraværet av alger og andre vekster at vannet er helt klart.

Ved hjelp av sterke lyskastere og gode kameraer har de tatt eksepsjonelt detaljerte bilder av vrakene.

Operatørene om bord på R/V «Petrel» følger med på bildene som sendes opp fra havbunnen.

Finansiert av Microsoft-gründer

I løpet av de to årene har R/V «Petrel» funnet vrakene av flere titalls krigsskip fra andre verdenskrig, skriver CNN.

De to hangarskipene er de mest spektakulære funnene så langt.

Se oversikt over alle vrakene her.

Microsoft-gründer Paul Allen var eier av det amerikanske fotballaget Seattle Seahawks og basketballaget Portland Trail Blazers, men finansierte også letingen etter krigsskip i Stillehavet. Foto: USA Today Sports / USA Today Sports

Letetoktene har vært finansiert av Paul Allen, mannen som sammen med Bill Gates grunnla dataselskapet Microsoft i 1975.

Allen har betalt for letetoktene for å hedre sin fars militærtjeneste under andre verdenskrig. Allen døde i fjor høst, men har testamentert penger slik at letingen kan fortsette.

Sentrale i krigshistorien

Både USS «Wasp» og særlig USS «Hornet» hadde viktige roller i annen verdenskrig før de endte på havets bunn.

Før hun ble sendt til Stillehavet, leverte USS «Wasp» to ganger fly til den britiske flybasen på Malta.

Øya i Middelhavet hadde en viktig strategisk posisjon og leveransene var svært viktige for å hindre tyskerne i krigen i Nord-Afrika.

Skipet ble angrepet og skadet på vei til Malta og sendt tilbake til USA for reparasjoner før det så ble sendt til Stillehavet.

En kanon fotografert på 4200 meters dyp på dekket av USS «Wasp». Foto: R/V Petrel

Midway og Doolittle-raidet

USS «Hornet» hadde en enda mer sentral rolle under krigen. Hun var et av de tre amerikanske hangarskipene som deltok i Slaget ved Midway 4. juni–7. juni 1942.

I slaget stoppet USA fire japanske hangarskip og stoppet Japans ekspansjon i Stillehavet. Sammen med Guadalcanal er Slaget ved Midway regnet som de to avgjørende vendepunktene i krigen mot Japan.

Før Midway hadde USS «Hornet» vært hangarskipet som deltok i Doolittle-raidet, det første flyangrepet under andre verdenskrig mot japansk fastland utført av amerikanske bombefly.

De amerikanske flyene tok av fra USS «Hornet» i april 1942 og bombet fire japanske byer før de fløy videre og landet i Kina.

Doolittle-raidet førte til små materielle ødeleggelser, men ble en viktig propagandaseier for USA.

Samtidig førte det til at japanerne ble redde for flere angrep mot hjemlandet. De trakk derfor mange fly hjem til Japan, fly som dermed ikke lenger var en trussel ved frontlinjene.

Det amerikanske hangarskipet USS «Hornet» etter at det var truffet under et angrep fra japanske fly 26. oktober 1942. Foto: AP

Forblir på havbunnen

Selv om hangarskipene nå er funnet, er det ingen planer om å heve dem.

Rent bortsett fra de enorme problemene med å få hevet dem, har gravene offisiell status som krigsgraver.

Teamet bak R/V «Petrel» vil heller ikke offentliggjøre presist hvor skipene befinner seg, slik at ikke andre kan plyndre dem for jern og andre metaller.

The Guardian skrev i 2017 at en rekke skip som ble senket i Stillehavet og Det indiske hav under krigen, er blitt skadet eller ødelagt av vrakplyndrere.

Restene av de 316 døde fra USS «Wasp» og USS «Hornet» skal derfor få ligge i fred også de neste 76 årene.