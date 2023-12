Han vil la folk gå svoltne – likevel blir han attvald som president

Ein valarbeidar deler ut mjøl og ris til folk som har stemt, fortel ein Reuters-reporter.

Det er presidentval i Egypt, eit land i ei djup økonomisk krise. Men folkets frustrasjon over aukande prisar blir bagatellisert av regjeringa.

I eit TV-intervju førre veke fekk handelsminister Ali el-Moselhi spørsmål om landets sukkerkrise. Han gav egyptarane fint beskjed om å «roe seg litt», og vente med å kjøpe sukker til krisa har gått over, ifølge Mada Masr.

Titusenvis regimekritikarar og fredelege aktivistar har blitt arresterte under Abdel Fattah el-Sisis leiing, ifølge Human Rights Watch. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Velstand over mat

Også landets president Abdel Fattah el-Sisi har kommentert matkrisa.

I oktober vende han seg til folket med beskjeden: «Ikkje våg dykk å seie at de heller vil ete framfor å utvikle landet»:

– Viss prisen vi må betale for landets framgang og velstand er å vere svolten og tørste, så lat oss verken ete eller drikke.

El-Sisi set med det «velstand» over mat. Trass økonomisk krise, har den egyptiske presidenten brukt milliardar på å bygge fire kjernereaktorar i samarbeid med Russland, i tillegg til ein ny hovudstad i ørkenen, New Cairo.

Hovudstaden er tilrettelagt for regjeringstilsette, høgtståande embetsmenn og andre som tilhøyrer eliten, ifølge Foreign Policy.

Ei kvinne har akkurat stemt. Ved avlagd stemme, må ein dyppe fingeren i blekk. Foto: Khaled DESOUKI / AFP

Men sjølv om el-Sisi har sett Egypt på lista over verdas mest forgjelda land og valutaen har mista over halvparten av sin verdi på eit år, er han likevel venta å få seks nye år ved makta.

Auka overvaking

Hossam el-Hamalawy, aktivist, journalist og kjend regimekritikar, bur i eksil i Berlin. Herfrå følger han Egypts politikk, og har skrive ein doktorgrad om landets sikkerheitsstyrkar.

– Det finst ingen reelle opposisjonsparti eller sosiale rørsler i Egypt. El-Sisi knuste dei fullstendig, fortel han.

I 2013 gjekk folket gjekk ut i gatene og demonstrerte mot president Mohamed Morsi og Det muslimske brorskapet. Det enda med at militæret utførte eit statskupp, med el-Sisi i spissen.

I 2013 tok fleire millionar egyptarar til gatene for å demonstrere imot dåverande president Det muslimske brorskapet. Foto: Asmaa Waguih / Reuters

Sjølv om den arabiske våren i 2011 til slutt gav han makt, innsåg han òg kva makt som ligg i folket, fortel el-Hamalawy:

– Etter revolusjonen blei dei sjokkerte, dei vakna opp. Dei innsåg at staten heng etter.

Derfor har Sisi-administrasjonen auka overvakinga i landet og motstandarane blir fengsla ein etter ein.

Det er også forbode å samle seg i store grupper, fortel el-Hamalawy. Nettopp for å unngå at ein liknande folkerevolusjon kan finne stad på nytt:

– Han har fått fobi mot folkemengder.

El-Hamalawy fortel at el-Sisi har designa den nye hovudstaden for å overvake bebuarane med over 6000 overvakingskamera og utan opne plassar eller samlingspunkt.

Menneskerettsaktivistar på terrorliste

Ifølge Reporterar utan grenser er Egypt under el-Sisi også blitt eit av verdas mest undertrykkande land overfor journalistar.

Fleire medium som har publisert kritiske artiklar om Egypt, er blitt bannlyste, mellom anna Al Jazeera.

Både menneskerettsaktivistar, journalistar, opposisjonspolitikarar, aktivistar og kritikarar er blitt fengsla og sette på Egypts terrorliste, skriv Amnesty International.

Den mest kjente opposisjonspolitikaren er Ahmed Tantawi, tidlegare leiar for det venstreorienterte partiet al-Karama. Slagordet hans er «brød, fridom og sosial rettferd».

Ahmed Tantawi måtte trekke sitt presidentkandidatur, men seier at han ikkje gjorde det frivillig. Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

I mai rapporterte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch at tilhengarar, støttespelarar og familiemedlem av Tantawi hadde blitt arresterte.

– Når mine næraste og kjæraste i min sosiale krets blir skada, er det definitivt ein form for indirekte press. Det er pinefullt, sa Tantawi i eit intervju med BBC i fjor.

Og i oktober måtte han trekke kandidaturet sitt, fordi han ikkje hadde fått nok offentleg tilslutning. Han fekk 14.000 av nødvendige 25.000 offentlege underskrifter.

Sjølv meiner han at tenestemenn har forhindra støttespelarane hans i å registrere seg.

No er Tantawi stilt for retten.

Han er skulda for å ha distribuert uautoriserte skjema då han samla inn underskrifter i forkant av valet, då han heller skal ha tatt kopi av dei skjemaa han hadde.

Dei tre attståande motkandidatane skal ifølge ekspertar ikkje ha noko reell sjanse til å vinne, og el-Sisi vil etter alle sannsyn få seks nye år med makt.

Valresultatet er venta å kome rundt 18. desember.