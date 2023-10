Hamas: 500 drept i israelske luftangrep mot sykehus og skole i Gaza

Det er ifølge Hamas, «Ahli Arab Baptist Hospital» i Gaza by som er bombet i israelsk luftangrep. Det israelske militæret (IDF) sier til Reuters at deres etterretning viser at det er en islamistisk terrorgruppe som står bak terrorbombingen. Dette benekter en talsperson fra Islamsk hellig krig, ifølge Reuters.

Minst 500 mennesker er drept i luftangrepet mot et område utenfor et sykehus i den sentrale delen av Gazastripen, hevder Hamas.

Bildet viser luftangrepet ved sykehuset i Gaza. Bildet er verifisert av NRK. Foto: Twitter

Opplysningene var tirsdag kveld ikke bekreftet fra annet hold og dødstallene varierer.

Det israelske forsvaret (IDF) sier ifølge Reuters at de ikke har kjennskap til påstandene.

Ifølge Al Jazeera hadde tusener av palestinere søkt tilflukt på sykehusets gårdsplass. Mange av ofrene skal være kvinner og barn, ifølge kanalen.

Skadde fraktes ut av sykehuset. Bildene er verifisert av Reuters. Du trenger javascript for å se video. Skadde fraktes ut av sykehuset. Bildene er verifisert av Reuters.

Bilder som nyhetsbyrået AP har mottatt, viser flammer som omslutter deler av område, knuste vinduer og likdeler som ligger strødd utover området.

Døde og pårørende etter luftangrepet. Foto: Dawood NEMER / AFP

Ahli Arab Hospital er det eldste sykehuset i Gaza og ble grunnlagt i 1882. Mer enn 45.000 mennesker har årlig blitt behandlet på sykehuset, ifølge sykehusets egen nettside.

Angrep på skole

Samtidig melder FNs hjelpebyrå UNRWA at minst seks personer er drept i et israelsk angrep mot en skole i Gaza.

FNs nødhjelpsorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) driver skolen i flyktningleiren Al-Maghazi. FN opplyser at minst 4000 personer har søkt tilflukt ved skolen.

– Ingen steder er trygge i Gaza lenger, ikke engang FN-fasiliteter, skriver UNRWA på meldingstjenesten X.

Rundt 3000 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen og 12.500 såret siden 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Den palestinske presidenten kunngjør tre dagers landesorg etter luftangrepet, skriver statlig nyhetsmedier.

Kartet viser hvor angrepet har skjedd.

Røde Kors: – Sykehus skal ikke angripes

– De skal respekteres og beskyttes, skriver Røde Kors sjefjurist Tobias Köhler i en e-post til NRK.

Han skriver videre at det er en veldig høy terskel for at sykehus skal bli militære mål.

– Før man angriper dem, må det sendes en advarsel som setter en rimelig frist, skriver Köhler om krigens folkerett.