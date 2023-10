Fredsprisvinnerens mann: – Prisen går til alle kvinner som sitter fengslet

Taghi Rahmadi, ektemannen til fredsprisvinner Narges Mohammadi, sier han er glad for prisen hun har fått.

– Prisen går til alle kvinner som sitter fengslet, sier han til NRK og gjentar bevegelsens slagord «kvinner, liv, frihet».

Da NRK snakket med Rahmadi hadde kona trolig ennå ikke fått vite at hun hadde fått Nobels fredspris. Hun sitter fengslet for sin kamp for kvinners rettigheter i Iran.

Ektemannen sier at det foreløpig er alt for tidlig å si hvordan prispengene skal brukes, men håper prisen vil åpne nye muligheter i arbeidet for kvinners rettigheter.

Taghi Rahmani, ektemannen til fredsprisvinneren, har siden 2012 levd i eksil i Paris sammen med parets to barn, samtidig som kona sitter fengslet i Iran, der hun soner en dom på tolv års fengsel. Foto: AFP

Han legger også til at prisen er viktig for alle mennesker, også for menn, og for frihet og demokrati.

Rahmadi er usikker på hva slags politisk betydning prisen kan få. Iran har mange politiske fanger, og Rahmadi regner med at nyheten fra Oslo før eller siden vil nå dem.

Mohammadi er fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag. Foto: Reuters

Fredsprisvinnerens bror: – Det er overveldende

Hamidreza Mohammed, broren til fredsprisvinner Narges Mohammadi, sier til NRK at søsteren har jobbet hardt for menneskerettigheter.

Broren håper nå det blir tryggere for dem som befinner seg i Iran.

– Situasjonen der er veldig farlig, aktivister der kan miste livet. Denne prisen kan gjøre det tryggere, sier Hamidreza Mohammed, som er broren til fredsprisvinneren.

Han forteller til NRK at han våknet til nyheten om at prisen gikk til Iran og hans søster.

– Gleden er så stor. Jeg er så glad på vegne av Narges, sier han.

– Jeg vet ikke om hun får nyhetene akkurat nå, kanskje litt senere. Hvis noen forteller det til henne i fengselet, sier Mohammed.

– Slippes ikke ut under dette regimet

Hvis regimet fortsetter å lage sak etter sak mot henne, så slipper hun kanskje aldri ut av fengselet, forteller broren.

– Det er vanskelig å si at hun kan slippes ut under dette regimet, sier Mohammed.

Mohammadi er fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag, sier Nobelkomiteens leder.

– Mohammadi er fortsatt i fengsel når jeg snakker nå, sa Berit Reiss-Andersen.

På spørsmål om hvordan selve utdelingen av fredsprisen til Narges Mohammadi vil gjennomføres 10. desember, sier Reiss-Andersen at iranske myndigheter bør slippe henne løs fra fengsel, slik at hun kan motta fredsprisen.

Se hele NRK-intervjuet med Hamidreza Mohammed:

Broren til Narges Mohammadi kommenterer prisen Du trenger javascript for å se video.

– Nå har verden gitt beskjed til regimet

Broren håper fredspristildelingen vil gi Narges Mohammadi kraft i det videre arbeidet.

– Hun har jobbet så hardt for menneskerettigheter. Nå blir det et enda tyngre ansvar. Hun får mye kraft og ansvar av dette i det videre arbeidet. Nå har verden gitt beskjed til regimet om at «vi ser dere».

Ber Iran løslate henne

FNs høykommissær for menneskerettigheter har også kommet med en uttalelse etter utdelingen og sier Narges kaster lys over iranske kvinners mot og besluttsomhet.

– Vi har sett motet og besluttsomheten deres i møte med represalier, krenkelser, vold og fengslinger, sier talskvinne Elizabeth Throssell.

FN ber Iran løslate fredsprisvinner Narges Mohammadi.

Det iranske nyhetsbyrået Fars, skriver at «vesten har belønnet den fengslede aktivisten Narges Mohammadi med Nobels fredspris for hennes handlinger som truer landets nasjonale sikkerhet», melder Reuters.

«Kvinne, liv, frihet»-protestene i Iran Ekspander/minimer faktaboks «Kvinne, liv, frihet»-protestene er de kraftige demonstrasjonene i Iran som oppsto høsten 2022, da den kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Jina Amini døde etter å ha vært i moralpolitiets varetekt. Aminis død utløste sinne og frustrasjon blant store deler av den iranske befolkningen, og særlig kvinner og unge mennesker gikk ut i gatene for å demonstrere. «Kvinne, liv, frihet» ble et felles slagord i protestene. Protestbevegelsen er den største siden etableringen av Den islamske republikken Iran i 1979. I løpet av høsten 2022 utviklet protestene seg til å inkludere krav om regimeendring i landet. Kilde: Store norske leksikon

– Håper prisen vil hjelpe folket

Tidligere fredsprisvinner Shirin Ebadi sier til NRK at hun er glad for at Narges Mohammadi tildeles årets fredspris.

Hun ser på Mohammadi som sin nestkommanderende i arbeidet for kvinners rettigheter i Iran, og håper prisen vil komme hele det iranske folk til gode.

– Jeg er veldig glad. Narges har vært fengslet i mange år på grunn av hennes kamp for menneskerettigheter. Dette er andre gangen frihetskampen i Iran mottar fredsprisen. Jeg håper at denne tildelingen vil være til hjelp for folket i Iran, sier Ebadi.

– Stikk mot regimet

Avisa Oslo-journalisten Sevda Barazesh er selv født i Iran og kom som flyktning sammen med familien som åtteåring.

– Det er så store ord. Hun er en kvinne. Hun har ikke sett barna sine på så mange år, men hun har kjempet for en sak som hun har tenkt seg større enn seg selv, sier Barazesh.

– Prisen er utrolig fortjent. Det er veldig gledelig. Og så er det et stikk mot regimet og viser verden og den iranske republikken at vi er på menneskenes side, sier hun.

Sevda Barazesh. Foto: Privat

Skuespiller Sara Khorami, som har iransk bakgrunn, sier tildelingen er en stor anerkjennelse av hennes usedvanlig modige og utrettelige kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

– Og dette skjer samtidig som 16 år gamle Armita Garawand ligger hardt skadet i koma, for visstnok ikke å ha brukt obligatorisk hijab. Jeg håper og tror at dette kan gi nytt håp, og tilføre enda mer kraft til disse modige menneskene som risikerer livene sine på daglig basis for frihet og demokrati, sier hun.

Dette er Nobelkomiteens begrunnelse Ekspander/minimer faktaboks Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle. «Zan – Zendegi – Azadi”

«Kvinne – liv – frihet.» Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle. Hennes modige kamp har kostet henne dyrt. Til sammen har myndighetene arrestert henne 13 ganger, domfelt henne fem ganger, og dømt henne til i alt 31 år i fengsel og 154 piskeslag. Narges Mohammadi er fortsatt sperret inne. I september 2022 ble den unge kurdiske kvinnen Mahsa Jina Amini drept i det iranske moralpolitiets varetekt. Drapet utløste de største politiske demonstrasjonene mot presteregimet siden det kom til makten i 1979. Under mottoet «Kvinne – Liv – Frihet» deltok flere hundre tusen iranere i fredelige protester mot myndighetenes brutalitet og kvinneundertrykking. Prestestyret slo hardt ned på protestene: Mer enn 500 demonstranter ble drept. Flere tusen ble såret, mange blindet av politiets gummikuler. Minst 20 000 ble arrestert og holdt i regimets varetekt. Demonstrantenes slagord, «Kvinne – Liv – Frihet», er dekkende for Narges Mohammadis’ innsats og dedikasjon. Kvinne. Hun kjemper kvinners kamp mot systematisk diskriminering og undertrykking. Liv. Hun støtter kvinners kamp for retten til å leve fullverdige liv. Denne kampen er blitt møtt med forfølgelse, fengsling, tortur og død. Frihet. Hun kjemper for friheten til å ytre seg og utfolde seg; en kamp mot at kvinner må skjule og dekke seg til. Demonstrantenes krav om frihet gjelder ikke bare kvinner, men hele befolkningen.

Allerede på 1990-tallet, som ung fysikkstudent, markerte Narges Mohammadi seg som en forkjemper for likestilling og kvinners rettigheter. Etter studiene arbeidet hun som ingeniør og som spaltist i ulike reformvennlige aviser. I 2003 ble hun knyttet til Senter for forsvarere av menneskerettigheter i Teheran. Senteret ble stiftet av fredsprisvinneren Shirin Ebadi. I 2011 ble Narges Mohammadi arrestert for første gang, og dømt til flere års fengsel for sitt arbeid for å hjelpe fengslede aktivister og deres pårørende. To år senere, da hun var løslatt mot kausjon, kastet Narges Mohammadi seg inn i en kampanje mot bruk av dødsstraff. Iran har lenge vært blant de land i verden som, i forhold til folketall, henretter flest innbyggere per år. Bare siden januar 2022 er mer enn 860 fanger blitt straffet med døden. Kampen mot bruk av dødsstraff førte til at Narges Mohammadi i 2015 igjen ble arrestert og dømt til nye år bak murene. Tilbake i fengslet startet hun i 2015 en kamp mot regimets systematiske bruk av tortur og seksualisert vold mot politiske fanger, særlig kvinner, i iranske fengsler. Fjorårets protestbølge nådde inn til de politiske fangene i det beryktede Evin-fengslet i Teheran. Igjen tok Narges Mohammadi lederskap. Fra fengslet uttrykte hun sin støtte til demonstrantene og organiserte solidaritetsaksjoner blant de innsatte. Fengselsmyndighetene svarte med å gjøre soningsforholdene enda strengere. Narges Mohammadi fikk forbud mot å ringe og motta besøk. Likevel fikk hun smuglet ut en artikkel som New York Times publiserte på ettårsdagen for drapet på Mahsa Jina Amini. Budskapet var: «Jo flere av oss de stenger inne, jo sterkere blir vi.» Fra fengslet har Narges Mohammadi bidratt til at protestene ikke har ebbet ut. Narges Mohammadi er kvinne, menneskerettighetsforkjemper og frihetshelt. Den Norske Nobelkomite vil med årets pris hedre hennes modige kamp for menneskerettigheter, frihet og demokrati i Iran. Prisen er samtidig en anerkjennelse av de hundretusener som, i det foregående året, har protestert mot prestestyrets diskriminering og undertrykking av kvinner. Bare gjennom like rettigheter for alle, kan verden oppnå den folkenes forbrødring som Alfred Nobel ønsket å fremme. Prisen til Narges Mohammadi inngår i en lang tradisjon der Den Norske Nobelkomite har gitt fredsprisen til kamp for sosial rettferdighet, menneskerettigheter og demokrati. Dette er viktige forutsetninger for varig fred. Oslo, 6. oktober 2023

Søreide: Anerkjennelse til alle de modige kvinnene

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), sier tildelingen av Nobels fredspris til Narges Mohammadi er viktig, og betyr mye for veldig mange.

Ine Eriksen Søreide (H). Foto: William Jobling / NRK

– Det er også en anerkjennelse til alle de modige kvinnene som fortsatt tør å protestere mot et brutalt iransk prestestyre som har stadig mindre legitimitet, sier Søreide.

Hun sier at fredsprisvinneren lever under tøffe forhold i fengselet og er dømt til piskeslag, fordi hun har valgt å heve stemmen sin, og at det er hjerteskjærende at hun har vært adskilt fra barna sine i over åtte år.

– Dessverre er det grunn til å forvente at heller ikke Mohammadi får komme til Oslo for å motta prisen selv, slik det har vært for flere andre fengslede fredsprisvinnere i moderne tid. Jeg vil slutte meg til FNs oppfordring til iranske myndigheter om å slippe Mohammadi ut av fengselet slik at hun kan motta hyllesten i Oslo personlig, sier Søreide.