Første studie: Tidligere smitte gir nesten ingen beskyttelse mot omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ekspertene som nå analyser informasjonen fra Sør-Afrika frykter at vaksinen heller ikke vil gi noen beskyttelse mot virusvarianten omikron.

Det som har kommet, er en studie av hvor vanlig det er at tidligere smittede blir smittet igjen. Studien er ennå ikke publisert. Det betyr at den ikke er fagfellevurdert, det vil si gjennomgått av andre forskere.

Studien er gjennomført av forskere fra det sørafrikanske folkehelseinstituttet og flere av de ledende forskningsmiljøene i landet. De har siden pandemien begynte undersøkt hvem som blir smittet og hvilken beskyttelse tidligere gjennomgått sykdom gir.

Studien viser en markant økning i såkalt reinfeksjon etter at varianten omikron etablerte seg i Sør-Afrika.

SIGNALET FRA OMIKRON: Den røde boksen viser veksten i reinfeksjon i Sør-Afrika de siste ukene. Den er mye brattere enn under starten av de andre smittebølgene i landet. Foto: Pulliam et.al

– Vi tror ikke tidligere gjennomgått sykdom gir noen beskyttelse mot omikron, sier professor Anne von Gottberg ved det sørafrikanske folkehelseinstituttet, NICD.

Vaksineeffekt

Det er lav vaksinasjonsdekning i Sør-Afrika. Studien forteller derfor ikke hvor godt eller dårlig vaksinene beskytter mot smitte. Ekspertene regner likevel med at vaksinene i svært liten grad er noe vern mot omikron.

– Tenk bare på de reisende som har blitt smittet. Nesten alle er dobbelt- eller trippelvaksinert fordi de må vise fram vaksinepass. Vi ser også at vaksinerte i Sør-Afrika har viruset i kroppen. Vi har ikke nok data nå til å vise det vitenskapelig, sier professor Anne von Gottberg.

ØKT SMITTSOMHET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer om at mange land kan få problemer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har studert informasjonen som kommer ut fra Sør-Afrika.

– Det ser ut til at omikron-varianten blir en utfordring for hele verden. Fordi den vil smitte både vaksinerte og uvaksinerte, sier Nakstad.

Mer sykdom

Studien viser heller ikke om omikron gir mer alvorlig sykdom. Likevel frykter ekspertene det. De støtter seg i studien og smittetallene som kommer fra Sør-Afrika. Smitten øker så hurtig, at viruset må ha visse egenskaper.

– Beregningene er høyst usikre, men omikron kan være 50-60 prosent mer smittsom og samtidig være 350 prosent bedre til å unngå immunitet, skriver biologen Francois Balloux på Twitter.

En slik virusvariant vil mest sannsynlig føre til mer alvorlig sykdom, mener Balloux. Det er fordi viruset ødelegger flere celler.

FRYKTER MER ALVORLIG SYKDOM: Biologen Francois Balloux forklarer hvorfor omikron ligger an til å gi mer alvorlig sykdom. Foto: Twitter

Problemer uansett

Espen Nakstad opplyser at økt smittsomhet alene, uten at sykdomsbildet endrer seg, også vil gi problemer. Da vil flere blir smittet samtidig, og flere vil trenge helsehjelp samtidig.

– Hvis smittsomheten er økt, men sykdomsbildet er relativt uendret, vil dette likevel være problamtisk særlig på den nordlige halvkule inntil justerte vaksiner mot omikronvarianten er tilgjengelige. Slike vaksiner vil i beste fall være her på senvinteren 2022, sier Nakstad

Det største problemet

Dersom varianten i tillegg gir mer alvorlig sykdom, har mange land et stort problem, mener Nakstad.

– Da vil mange syke som før greide seg hjemme trenge innleggelse på sykehus, og det vil gi en dramatisk økt belastning på helsetjenesten, sier Nakstad.

Sjefen i vaksineselskapet Biontech, Ozlem Tureci, sier i dag til Reuters at det fortsatt er usikkert om vaksinen gir beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om de tror det. Biontech er selskapet som utviklet vaksinen Pfizer produserer.

– Vi kan komme med en oppgradert vaksine som er tilpasset omikron relativt raskt, legger Tureci til.

Med relativt raskt, så mener selskapet hundre dager.

Barn i riskosonen

Det sørafrikanske helsemyndigheter også ser, er at barn virker å ha større risiko nå enn tidligere i pandemien.

– Vi ser at spesielt barn under fem år blir lagt inn på sykehus i større grad enn det vi har sett under de andre smittebølgene, sa Waasila Jassat fra NICD på en pressekonferanse torsdag.

– De aller fleste av barna har ukompliserte sykdomsforløp, opplyser Anne von Gottberg.

De sørafrikanske forskerne kan ikke knytte dette direkte til omikron, men det er noe de ser samtidig som varianten har tatt over dominansen i landet. Samtidig opplyser de at det er i den mest berørte provinsen Gauteng de ser den kraftigste økningen av innlagte barn.