Forbud mot hår-diskriminering i California

En rekke afroamerikanske arbeidstakere har rapportert at hårsveisen deres blir vurdert som uhygienisk og uprofesjonell, skriver BBC. Det amerikanske forsvaret hadde blant annet et forbud mot dreadlocks helt frem til 2017.

Om forslaget blir lov vil California være den første staten i USA som forbyr hårdiskriminering.

Kan bli lov

Forslaget har nå blitt stemt gjennom i begge kamre i delstatens lovgivende forsamling, og nå gjenstår det kun at Californias guvernør, Gavin Newsom, undertegner for at det skal bli gjort om til lov.

Ifølge BBC gjør forslaget det forbudt å diskriminere mot afroamerikanske hårstiler på både arbeidsplasser og skoler.

The Crown (Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair) Act er navnet på lovforslaget som har blitt fremmet av en demokratisk senator fra Los Angeles, Holly Mitchell, melder BBC.

Svarte diskrimineres for hårsveis

CNN skriver at Mitchell uttalte at det, inntil nylig, kun var svarte kvinner med naturlig hår eller fletter som dukket opp på bilder når man søkte på «unprofessional hairstyles».

– Det er fortsatt altfor mange tilfeller hvor svarte arbeidssøkere, eller ansatte, blir nektet ansettelse eller forfremmelse, attpåtil mister jobben som følge av hårsveisen sin.

I flere år har det kommet rapporter om afroamerikanske studenter som har blitt sendt hjem fra skolen på grunn av at hårsveisen deres brøt med kleskoden, skriver BBC.

Mitchell viser til at afroamerikanske kvinner og menn ofte må gjennomgå dyre, og av og til farlige, behandlinger for at håret deres skal leve opp til visse skjønnhetsstandarder, ifølge CNN.

Tidligere i år forbød New York City diskriminering basert på hår, skriver New York Times.