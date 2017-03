Selskapet til Tesla-gründer Elon Musk har som prinsipp at de skal spare penger ved å bruke det første trinnet i romrakettene igjen.

Denne gangen var nyttelasten, telekommunikasjonssatellitten Echostar 23, så tung at alt det raketten hadde av krefter, ble brukt til å få den opp i rommet.

Dermed var det ikke drivstoff igjen om bord til å bremse ned for en landing.

Det første trinnet, som ifølge SpaceNews.com, koster omtrent 230 millioner kroner, er nå vrakgods på bunnen av Atlanterhavet.

BRUKTE RAKETTER: Spacex har en hangar full av brukte raketter. Først gang en tidligere brukt rakett skal skytes opp igjen, skal etter planen skje i slutten av mars i år, men det ligger an til at oppskytningen blir utsatt. Foto: Ap

For tunge for Falcon 9

Selskapet opplyser at de i framtiden vil bruke en større rakett for å sende opp så tunge satellitter.

Den nye Space-raketten, Falcon Heavy, skal skytes opp for første gang senere i år.

Det ligger likevel an til at dette ikke blir siste gang SpaceX sender første trinnet til en sikker død etter bruk.

STORE PLANER: Elon Musk har ambisjoner for selskapet SpaceX. Han ønsker å starte koloniseringen av Mars med å sende flere tusen mennesker til den røde planeten. Foto: STRINGER / Reuters

I april skal de skyte opp en hemmelig nyttelast for det amerikanske forsvaret. De militære satellittene er ofte veldig tunge, så det kan være at all kapasitet i Falcon 9 vil bli brukt.

SpaceX skal også skyte opp en sivil satellitt til i år, som egentlig skulle være på toppen av Falcon Heavy.

Den satellitten vil sannsynligvis også kreve alt Falcon 9 kan gi.

Verdens kraftigste rakett

Falcon Heavy har vært under utvikling i flere år, og den første oppskytningen er blitt utsatt en rekke ganger.

Det er på grunn av disse utsettelsene Inmarsat 5 F4 vil bli skutt opp med en Falcon 9.

Falcon Heavy består av tre Falcon-raketter som er koblet sammen.

Den blir den kraftigste raketten i verden. Den vil være i stand til å sende opp 54 tonn tunge ting i rommet.

Til planeten Mars kan raketten levere over 13 tonn.

Meningen er at alle de tre første trinnene i raketten skal lande på jorden igjen etter bruk.

Elon Musk har tidligere lovet en skikkelig forestilling når de tre rakettene kommer tilbake igjen.

KJEMPESMELL: Det går ikke alltid bra for SpaceX. Her styrter en Falcon 9 under forsøk på å lande på en lekter i Atlanterhavet. Selskapet lander sine raketter både på land og til sjøs. Foto: SpaceX

Store planer med Falcon Heavy

Løftekraften til Falcon Heavy skal ikke bare brukes til å få tunge satellitter i bane.

Den skal brukes til å sende to rike turister til månen.

Ferden skal skje innen utgangen av neste år, dersom uttestingen av raketten går som planlagt.

ArsTechnica melder at den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa ikke er fornøyd med alt det SpaceX gjør.

Nasa betaler selskapet for at de skal sende forsyninger til romstasjonen, og fra neste år astronauter.

Falcon Heavy og måneplanene til Elon Musk blir sett på som innblanding i den rollen Nasas nye rakett, SLS, skal ha.