Nylig fikk 94 syrere beskjed om at de ikke lenger får oppholdstillatelse i Danmark. Det er ventet at langt flere får samme beskjed i tida framover.

– Det er fortsatt borgerkrig mange steder i Syria, men det finnes deler av landet der situasjonen er annerledes, sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod (S) til avisa Politiken.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Han sier danske myndighetene vurderer disse områdene som sikre. Ett av distriktene dette gjelder er Rif, der hovedstaden Damaskus ligger.

Bygge landet

Kofod sier at flyktninger som frivillig melder seg for å reise tilbake skal få økonomisk støtte, og de unngår dermed tvangsutsendelse.

Den summen flyktninger hittil har fått ved frivillig avreise har ligget mellom 100.000 og 200.000 danske kroner.

Den sosialdemokratiske regjeringens utenriksminister sier at syrerne som vender tilbake kan bidra til å gjenoppbygge landet.

Kofod tror at det etter hvert kan kan føre til at innbyggerne kan «velge bort» president Bashar al-Assad.

En gutt fra Syria er lykkelig over å ha nådd fram til Danmark. Bildet er tatt i september 2015 på Padborg jernbanestasjon. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

FN tviler på at det er trygt

Planene om å frata syriske flyktninger sin midlertidige oppholdstillatelse møter motbør fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). De mener at områdene flyktningene skal returneres til ikke er sikre nok:

– Tilbakesendelse forutsetter at forholdene er vedvarende stabile. Det kan vi ikke se at de er noe sted i Syria, sier Elisabeth Haslund, talsperson for UNHCR i Danmark, til avisa Information.

Hun er bekymret over det hun mener er en klar endring i dansk flyktningpolitikk, nemlig at myndighetene oftere enn tidligere revurderer grunnlaget for den midlertidige oppholdstillatelsen flyktninger har fått.

Folk passerer en kirkegård og ruiner i Douma, en forstad til Damaskus i mars i år. Foto: OMAR SANADIKI / Reuters

Amnesty frykter krenkelser

Lignende innvendinger er kommet fra Amnesty International.

De har skrevet brev til danske myndigheter der de peker på at syrere som returneres til Damaskus-området kan risikere å bli utsatt for alvorlige krenkelser av sine menneskerettigheter.

Det meste av Syria er ødelagt etter ti års borgerkrig. Internt i landet er 6,6 millioner mennesker fordrevet, ifølge tall fra FN.

Nesten like mange har flyktet ut av landet. De fleste er i Tyrkia, men mange er flyktninger i europeiske land. Om lag 35.000 av dem bor i Danmark.

Der er trusselen om tvangsutsendelse ennå ikke reell. Danmark har foreløpig ingen avtale med myndighetene i Syria om dette.

Skal de syriske flyktningene dra fra Danmark nå, må myndigheter overbevise dem om å velge det selv.

