Fant igjen forlovelsesringen etter 13 år – på en gulrot

Mary Grams (84) mistet diamantringen sin da hun luket i åkeren på familiens gård i Alberta i 2004, skriver BBC.

Grams forteller at hun var flau, og kjøpte en ny ring i stedet for å fortelle det til mannen sin.

– Jeg krabbet rundt og lette etter den i flere dager uten å finne den. Til slutt gikk jeg og kjøpte en ny, sier hun.

Mandag fikk svigerdatteren Colleen Daley en overraskelse da hun var ute i åkeren for å hente noen gulrøtter.

En av dem hadde vokst rett gjennom ringen, som fulgte med opp av jorda. Daley oppdaget ringen først da hun vasket gulroten.

Passer fortsatt

Sønnen til Grams, som var den eneste som fikk vite at ringen forsvant i 2004, visste med en gang at det måtte være samme ring. Etter at gulroten ble fjernet, passet ringen fortsatt på fingeren hennes.

– Jeg lurte først på om hun spøkte eller om det faktisk var sant. Jeg kan nesten ikke tro at dette har skjedd, sier Grams til Huffington Post.

Grams sier hun skulle ønske at hun fortalte mannen sin, som døde for fem år siden, at ringen var borte.

– Det var kanskje ikke riktig å gjøre, men man blir så stresset. Hvis jeg skal ut og gjøre noe, skal jeg legge den på et trygt sted fra nå av. Det var det jeg burde ha gjort, sier hun.

Ringer som dukker opp på gulrøtter er uvanlig, men har skjedd flere ganger tidligere.

BBC skrev i 2011 om en svensk kvinne som fant gifteringen sin på en gulrot 16 år etter at den forsvant, og i Tyskland fant en enkemann ringen sin på samme måte tre år etter at den forsvant i åkeren, skriver Huffington Post.