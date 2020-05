– Gjenreisingsplanen gjør den enorme utfordringen vi står overfor til en mulighet, ikke bare til å støtte gjenreisingen, men investere i fremtiden. Dette er EUs øyeblikk. Vår handlekraft må leve opp til utfordringene, sier kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding rett før hun skal legge fram planen, som har fått navnet Next Generation EU, for EU-parlamentet onsdag.

– Vendepunkt

Ifølge Politico sier en person som er kjent med forslaget, at 500 milliarder skal distribueres som tildelinger til medlemslandene, mens 250 milliarder skal gis i lån. Totalbeløpet i pakken tilsvarer rundt 8.170 milliarder kroner med dagens kurs.

Felleslånene skal tas opp i det åpne finansmarkedet og ha en løpetid på opptil 30 år. Nedbetalingen starter først i neste budsjettsyklus, altså fra 2028 fram til 2058.

Før planen blir en realitet, må den godkjennes av de 27 medlemslandene og EU-parlamentet.

– Dette er et vendepunkt for Europa i den krisen vi er stilt overfor, skriver økonomikommissær Paolo Gentiloni på Twitter. Han sier den nye planen kommer i tillegg til støtteordninger som allerede er på plass. Unionen har allerede fått på plass ordninger verdt 540 milliarder euro for å beskytte arbeidstakere, bedrifter og helsevesenet.

Mest til de hardest rammede

Italia og Spania får de største utbetalingene – henholdsvis 173 og 140 milliarder euro – fra den nye pakken, opplyser kilder til nyhetsbyrået DPA. Tyskland kan få 29 milliarder i tildelinger, men er ett av ti land som ikke kvalifiserer til å få lån.

Samtidig med at hun presenterer planen, kommer von der Leyen også med et forslag til revidert langtidsbudsjett for årene 2021–27. Det er ventet å være på rundt 1.100 milliarder euro for hele perioden.