I ettermiddag og kveld satt forbundskansler Angela Merkel i krisemøte med lederne for partiene i samlingsregjeringen hennes.

Ut fra krisemøte om etterretningssjefens framtid. Partileder i SPD, Andrea Nahles, og innenriksminister Horst Seehofer fra CSU. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Tema; skjebnen til etterretningssjef Hans-Georg Maassen.

I flere dager har uenighet om etterretningssjefens opptreden ført til alvorlige gnisninger innad i regjeringen.

I møtet fikk Angela Merkel det som hun ville, etterretningssjefen fikk sparken. Det bekrefter den tyske regjeringen tirsdag kveld etter krisemøter mellom statsminister Angela Merkel, innenriksminister Horst Seehofer og SPD-leder Andrea Nahles, melder internasjonale nyhetsbyråer og BBC tirsdag kveld.

Omstridt syn på høyreekstreme

Etterretningssjefen er omstridt fordi han har kommet med uttalelser som stadig flere tolker som at han tar høyreekstreme i forsvar.

En svært betenkt etterretningssjef Hans-Georg Maassen. Tirsdag var det slutt, han fikk sparken etter et krisemøte blant toppene i regjeringen. Foto: Michael Sohn / AP

Den siste uken i august var det flere demonstrasjoner i byen Chemnitz. De utviklet seg til direkte angrep på migranter.

Hans-Georg Maassen stilte spørsmål ved videosnutter som viste voldsomme angrep mot personer med innvandringsbakgrunn i byen.

Han uttalte at han ikke trodde at høyreekstreme hadde «jaget innvandrere» i Chemnitz, skriver nyhetsbyrået AFP.

«Bevisst desinformasjon»

Etterretningssjefen sa at bilder og video som viste høyreekstreme som løp og angrep innvandrere sannsynligvis var «bevisst desinformasjon».

Maassen er også blitt anklaget for å ha gitt videre etterretningsinformasjon som har vært unndratt offentlighet, til det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland, noe han selv nekter for.

Den tyske samlingsregjeringen består av de to konservative partiene CSU og CDU samt sosialdemokratiske SPD.

Det har vært en rekke demonstrasjoner i Chemnitz som høyreekstreme grupper står bak. Bildet er fra en demonstrasjon 7. september i år. Foto: Matthias Rietschel / Reuters

Saken med etterretningssjefen har skapt ondt blod mellom partiene.

NTB skriver at SPD raskt krevde Maassens avgang, mens innenriksminister Horst Seehofer først tok ham i forsvar.

Har støttespillere

Det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) har trykket Hans-Georg Massen til sitt bryst.

Partiet kaller Maassen «en veldig dyktig tjenestemann som har mot nok til å kritisere merkels fullstendig mislykkede asylpolitikk», skriver Associated Press.

Bakgrunnen for demonstrasjonene i Chemnitz var at en mann døde av skadene han fikk i et masseslagsmål under en byfestival i Chemnitz.

Mannen som døde var en 35 år gammel tysker.

Blant dem som har tatt etterretningssjefen i forsvar er altså innenriksministeren.

Horst Seehofer tilhører det bayerske partiet CSU og er kjent for å ønske en hardere innvandringslinje enn statsminister Angela Merkel, som tilhører CDU.