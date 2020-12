Etterforsker Hunter Bidens forhold til Kina

En av valgkampens hete poteter har igjen blitt varm. Nå har føderale myndigheter i USA åpnet etterforskning av Joe Bidens sønn, Hunter.

Joe Bidens rolle

Men kilder nær etterforskningen sier til CNN at USA kommende president ikke skal være en del av dette.

Selv sier Hunter Biden at han ikke har gjort noe ulovlig.

– Jeg tar saken svært alvorlig, men jeg er sikker på at en profesjonell og objektiv gjennomgang av disse sakene vil vise at jeg har behandlet mine forretninger på lovlig og skikkelig vis, sier Biden.

Etterforskningen, som ledes av delstaten Delawares statsadvokatkontor, skal se på presidentsønnens forretninger i Kina. De skal ha spesielt fokus på om han og hans forretningspartnere har brutt noen lover knyttet til hvitvasking og korrupsjon, får CNN opplyst.



Trump angrep

Hunter Biden var målskive for en rekke angrep fra president Donald Trump og Republikanerne i valgkampen. Presidenten har flere ganger anklaget ham for korrupsjon, uten å legge fram solid dokumentasjon, og har også krevd etterforskning av ham.

Spesielt fikk en mystisk laptop mye fokus. Den gangen trykket New York Post en artikkel basert på Trumps nære medarbeider og advokat Rudy Giuliani, som skal ha gitt avisen tilgang til e-poster mellom Hunter Biden og en rådgiver for et Ukrainsk selskap. Hensikten var å vise at han var korrupt.

Joe Biden gikk i går ut og støttet sin sønn.

«Påtroppende president Biden er dypt stolt av sin sønn, som har kjempet gjennom krevende tider, inkludert de ondskapsfulle personlige angrepene de siste månedene».

– Dette har gjort ham sterkere, heter det i uttalelsen.