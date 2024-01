Det var under en TV-sending hos kanalen TC at maskerte og bevæpnede menn tok seg inn i studioet.

Ifølge Reuters kunne man høre både skudd og roping på direktesendt TV, før sendingen ble brutt. Personene som stormet bygget skal ha bedt ansatte om å legge seg ned på bakken.

På et klipp fra direktesendingen høres også en stemme rope: «Ingen politi».

Ifølge avisen El Universo skal skrekkslagne ansatte ha sendt meldinger i flere gruppechatter med bønn om hjelp. Det er foreløpig ikke klart om noen har blitt skadet under angrepet.

Ecuadors nasjonale politistyrke sendte styrker til åstedet, skriver de på X. Like etter klokken 22 norsk tid er gjerningspersonene er pågrepet, ifølge ecuadoriansk politi.

De har også publisert bilder av flere personer som ligger på bakken med fastbundne hender:

Bildet skal vise pågrepne gjerningsmenn etter stormingen av et TV-studio i Ecuador. Foto: PoliciaEcuador

Det har fra før vært et kaosdøgn i Ecuador med kidnappinger og eksplosjoner.

Nå har president Daniel Noboa erklært en intern væpnet konflikt.

– Jeg har beordret de væpnede styrkene til å utføre militære operasjoner for å nøytralisere disse gruppene, skriver Noboa i sosiale medier og viser til voldelige gjengmedlemmer.

Etter et kaotisk døgn har president Daniel Noboa erklært en intern væpnet konflikt i Ecuador. Foto: Reuters

Erklærte unntakstilstand

TC Television er en av de største mediehusene i Ecuador. Hendelsen skjedde rundt klokken 14 lokal tid i Guayaquil, landets største by.

Stormingen av TV-studioet skjer dagen etter at president Noboa erklærte unntakstilstand i landet, inkludert et nasjonalt portforbud på nattetid.

I november lovet den nyvalgte presidenten å temme den stadig voksende bølgen av narkotikarelatert vold i Equadors gater og fengsler.

I en video på Instagram sa Naboa mandag at landet ikke vil la seg true eller forhandle med det han omtaler som «narkoterrorister».

Skjermdump fra sendingen som angivelig skal vise væpnede personer som bryter seg inn hos kanalen TC Television i Ecuador. Foto: Skjermdump

Kaotiske tilstander

Den to måneder lange unntakstilstanden kom etter at Adolfo Macías, lederen for den kriminelle gjengen Los Choneros, skal ha rømt fra fengselet hvor han har sonet en 34 år lang dom siden 2011.

Det pågår nå en klappjakt for å finne gjenglederen, som forsvant under en fangetransport søndag, skriver The Guardian.

Tirsdag har flere kriminelle gjenger svart på presidentens grep – blant annet ved å kidnappe minst syv politibetjenter, ifølge landets myndigheter. Det har også blitt rapportert om flere eksplosjoner og angrep.

Samtidig har det oppstått kaotiske tilstander i ecuadorianske fengsler. Flere steder har fanger gjort opprør og tatt ansatte som gisler, ifølge internasjonale medier.

Siden 2021 har mer enn 420 innsatte blitt drept innenfor landets fengselsmurer.