– Erdogan er en verdensleder, sier Salih Özdemir og tvinner bønnekjedet mellom fingrene.

Den gamle mannen sitter sammen med kompisene på en benk i skyggen av de store trærne i Olof Palme-parken. Her er sommerlufta sval. Özdemir har en datter, to sønner og mange andre slektninger i Sverige, men det endrer ikke hans sympatier.

– Sverige og Finland kan bli med i Nato hvis de innfrir kravene til Erdogan, mener Özdemir.

Salih Özdemir har tre barn og mange andre slektninger i Sverige. Foto: Åse Marit Befring

I Kulu stemte to av tre på Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ved forrige valg.

Olof Palme-parken. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Vil inn i Riksdagen for å påvirke

Hovedgaten i Kulu, 10 mil sør for Ankara, er oppkalt etter Sveriges tidligere statsminister Olof Palme.

Til høyre ligger parken med samme navn, og til venstre «Stockholm pizza» der du kan velge om du vil spise en «Göteborg», «Lund» eller for eksempel«Malmö».

Menyen er rikelig på Stockholm pizza. Foto: Åse Marit Befring / NRK

I Kulu drives til og med valgkamp før høstens Riksdagsvalg i Sverige.

Langs veien forsøker det nye innvandringsvennlige svenske partiet «Nyans» å lokke til seg velgere med en plakat der det står at de er det eneste Tyrkia-vennlige partiet som distanserer seg fra terrororganisasjoner. Med bare 23.000 stemmer kan de komme inn i Riksdagen, står det.

Partilederen er født i Kulu. Fra 24. august er det mulig å forhåndsstemme herfra.

"Det eneste Tyrkia-vennlige partiet som tar avstand fra terrororganisasjoner. Med bare 23 000 stemmer kan det komme inn i den svenske Riksdagen. Stem på din fremtid", står det på plakaten fra partiet Nyans. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Huseyin Isik er innom pizzeriaen med det svenskklingende navnet for å ta en kaffe. Også han har barn som bor i Sverige.

– Jeg er imot at Sverige blir med i Nato. Norge burde ikke vært med heller, mener han, og påstår at vi forsøker å skape splid mellom landene.

Huseyin Isiks mener at heller ikke Norge burde vært med i NATO. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Han raser også over USAs rolle i Syria.

I den USA-støttede kampen mot IS var den kurdisk-syriske militsen YPG helt sentral. Tyrkia sidestiller YPG med det kurdiske arbeiderparti (PKK), som er på terrorlista i både EU og USA. President Recep Tayyip Erdogan hevder at Sverige gir politisk støtte til PKK og YPG og krever konkrete endringer dersom de skal godta Nato-søknaden.

Olof Palme bulevard. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– De gir våpen til dem. Våpen som dreper våre barn, hevder Emrullah Parlatan.

Han har piknik med familien i Olof Palme-parken. Han mener Sverige og Finland ikke bør få bli med i Nato selv om de skulle føye seg etter Erdogans krav.

Sveriges regjering avviser at den sender våpen eller penger til terrororganisasjoner.

Den regjeringstro tyrkiske avisa Daily Sabah hadde lørdag et oppslag som de mener beviser det motsatte, noe også folk i Kulu tror er sant.

– Sverige burde stoppe å støtte terrorister. De kaller seg et demokratisk land og snakker om menneskerettigheter, for så å sende våpen. De burde ikke gjøre det, sier han.

Emrullah Parlatan mener Sverige ikke har noe i NATO å gjøre. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Storfamilie i Sverige

Så å si alle tyrkere i Sverige har røtter i Kulu. Bare i Stockholmsområdet er det rundt 20.000. De første tyrkere utvandret på 1960- og 70-tallet for å søke jobb.

Kulu er et distrikt med 49 796 innbyggere i den tyrkiske provinsen Konya 10 mil sør for Ankara. Hele 3700 kilometer unna Sverige, men likevel har mange i byen slektninger i svenske slektninger.

Muzaffer og Hacer Zengin var blant dem. Først dro Muzaffer sammen med faren sin, og for 50 år siden i år kom den nygifte Hacer etter. Nå teller storfamilien i Fittja utenfor Stockholm rundt 300 personer.

– Vi tenkte vi skulle dra tilbake, men har ikke gjort det. Vi likte Sverige, sier Hacer Zengin.

Ekteparet ønsker Sverige inn i NATO, men bare om regjeringen stanser det de hevder er støtte til terrorisme. Foto: Åse Marit Befring

Etter mange år som renholder og kjøkkenhjelp i restauranter nyter hun og mannen lange somre som pensjonister i hans barndomshjem i Kulu.

– Jeg stemmer ikke på Erdogan, men han har rett når han sier at Sverige må stoppe å støtte denne jævla greia, terrorismen, sier Muzaffer Zengir.

Først hvis Sverige bøyer av for Tyrkias krav vil de støtte et Nato-medlmsskap, forteller de.

Hacer Zengir kan plukke egne aprikoser i hagen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Frykter for at Sverige bøyer av

Saruhan Oluc i det kurdisk-vennlige partiet HDP mener debatten rundt medlemskap er uheldig.

– Sverige er et foregangsland hva gjelder flyktninger. Kurderne som har migrert dit har rett til å uttrykke sine meninger, sier Oluc.

– Er du bekymret for at Sverige vil bøye av for kravene?

– For å være ærlig tror jeg disse forhandlingene vil føre til at Sverige gjør noen endringer, svarer han.

Mange har reist fra Kulu for å søke jobb i Sverige. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Den svenske regjeringen har allerede strammet inn terrorlovgivningen og åpner opp for å selge våpen til Tyrkia.

Ilhan Uzgel er professoren i internasjonale relasjoner og ikke overrasket over den sterke støtten for Erdogans blokade.

– De er pro-Erdogan og imot kurdere, sier han.

Professoren er en av rundt 6000 akademikere som fikk sparken for litt over fem år siden etter å ha uttrykt opposisjonelle holdninger til Erdogans politikk. Uzgel mener det egentlig er USAs oppmerksomhet Erdogan forsøker å påkalle.

Professor Ilhan Uzgel er ikke overrasket over støtten Erdogan har. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– En ting er at det snart er valg i Tyrkia, og økonomien er elendig med skyhøy inflasjon. Erdogan prøver å få en utenrikspolitisk suksess før valget, og kurderspørsmålet er alltid en vinnersak. Men Erdogan forsøker også å komme i en posisjon der han kan forhandle med USA om kjøp av F-16 jagerfly, mener han.

Han legger til at USAs president Joe Biden er kjent med Erdogans spill og ikke vil bli med på det.

– Tror du de vil finne en snarlig løsning?

– Tyrkia har makt nå, og de har det ikke travelt, sier han.