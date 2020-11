Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en stram lukt som fyller den store salen. Mannen som plukker opp de små pelsdyrene jobber stille, raskt og effektivt. En etter en blir de hentet ut av buret sitt og sluppet ned i en grå metallboks. Der venter en giftig gass. Hvis alt går etter planen, dør de fort.

Flere tusen dyr avlives på gården til Peter Hindbo hver dag. Foto: Eirik Veum / NRK

Hos Peter Hindbo i Jorderup ved Kolding sør på Jylland har det vært 25.000 dyr. Nå er halvparten av dem døde. Når NRK kommer på besøk er det de brune minkene som blir avlivet.

– De besvimer med en gang de kommer ned i boksen. Men det er forferdelig å se når noen ikke dør av avlivningsprosessen. Det er bilder det er vondt å se. Det gjør vond for en avler som er glad i dyrene og som vet hvordan det skal gjøres, sier Hindbo.

Peter Hindbo i Jorderup sør på Jylland må avlive 25.000 dyr, selv om det ikke har vært koronautbrudd på gården hans. Foto: Eirik Veum / NRK

Fryktet koronasmitte fra mink

Denne uka bestemte den danske regjeringen at all mink skulle avlives. Innbyggere i sju kommuner i Nord-Jylland ble oppfordret til å ikke forlate kommunen sin. Formålet var å kutte spredning av koronasmitte fra mink.

Danske helsemyndigheter frykter at den muterte varianten av koronaviruset er mer motstandsdyktig mot antistoffer. Det kan betyr at en eventuell koronavaksine kan virke dårligere mot det muterte viruset som allerede er påvist hos flere mennesker.

I ettertid har den ansvarlige statsråden, matvareminister Mogens Jensen, beklaget og sagt at han ikke var klar over at det ikke fantes hjemmel i loven for å vedta at mange millioner mink skulle drepes.

Mange millioner mink er avlivet i Danmark den siste uka. Innen 16. november skal alle være døde. Foto: Eirik Veum / NRK

Vet ikke hva slags erstatning de får

Danske politikere diskuterer nå hvordan pelsbøndene, som nå har mistet livsgrunnlaget sitt, skal få erstatning. De er enige om at bøndene skal få en kompensasjon, men hvor stor og hvordan, er foreløpig ikke klart.

– Det har vært en fullstendig kaotisk prosess. Dette er vårt livsverk. Det er bare så vondt å se det hele faller til jorden. Teppet blir revet vekk under oss, sier Peter Hindbo.

– Hva skal dere leve av nå?

– Det vet jeg ikke.

Det er ikke bare bøndene som krever kompensasjon. Det samme gjelder firmaer som leverer utstyr til pelsfarmene. Nå har 25 spesialleverandører slått seg sammen til en bransjeforening for å stå med felles front, skriver Berlingske.

De regner med å tape store penger når fôrmaskiner, pelsmaskiner og annet utstyr må selges for en billig penge på et internasjonalt bruktmarked.

Hos Peter Sørensen er det allerede tomt for dyr. Her ble det oppdaget mink med koronasmitte.

– Vi har stor forståelse for at folkehelsen skal beskyttes. Men i mitt hode er dette en overreaksjon. Vi kunne kanskje kommet gjennom dette hvis vi hadde fått lov til å beholde de friske dyrene, sier han.

Men innen mandag skal Danmark være så å si fritt for mink.