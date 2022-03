Brann ved atomreaktor i Kharkiv

Instituttet har en atomreaktor for forskningsformål, ifølge ukrainske myndigheter.

Det er et hostell på stedet som brenner, skriver Ukrainas parlament på Twitter.

Beredskapsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Astrid Liland er svært provosert over nok et russisk angrep nær en atomreaktor, men ikke like bekymret som hun var da Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, ble angrepet i forrige uke.

– Dette er bare en liten forsøksreaktor som de bruker for å produsere legemidler med radioaktivt innhold. Den har et ganske lite skadepotensial i forhold til disse operative kjernekraftverkene som det er fire stykker av, sier beredskapsdirektøren.

Astrid Liland beredskapsdirektør i DSA Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Også tidligere denne uken skal russiske styrker har skutt mot fysikkinstituttet i Kharkiv, den meldte britiske Independent på tirsdag. Avisen henviste den gang til Ukrainas nasjonale sikkerhetsservice som kilde.

– Vi synes jo at det er veldig bekymringsfullt at de driver militære angrep mot atomanlegg, enten det er en forsøksreaktor, eller de operative reaktorene eller Tsjernobyl som er et nedlagt anlegg med brensel i store lagre, sier Liland

Hun synes det er skummelt at det skjer like alvorlige angrep på natten, og sier man må følge nøye med på situasjonen i Ukraina fremover. Liland er overbevist om russerne angriper atomanlegg med hensikt.

– Russerne vet jo veldig godt hva som finnes hvor i Ukraina, så når de gjør slike angrep så gjør de bevisst.

Kharkiv institutt for fysikk og teknologi forsker blant annet på atomkraft, og har en atomreaktor til forskningsformål. Foto: Google

Instituttet ble stiftet under det sovjetiske styret i 1928, hensikten var å drive forskning på blant annet atomfysikk,

Den første atombomben i Sovjetunionen skal ha blitt utviklet seg ved dette instituttet.

Brann ved atomkraftverk i forrige uke

Natt til fredag for en uke siden begynte det å brenne ved atomkraftverket Zaporizjzja etter at russiske styrker hadde gått til angrep.

Det var bygning ved kraftverket som ble truffet av en russisk «prosjektil», sa sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Mariano Grossi.

Ingen av kraftverkets reaktorer ble truffet, og det ble ikke målt noe forhøyet radioaktiv stråling.

Brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina Du trenger javascript for å se video.

Vil ha avtale for å unngå atomulykke

Sjefen for IAEA Rafael Grossi hadde torsdag denne uken separate møter med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba om sikkerheten ved atomkraftverkene i Ukraina.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte IAEAs sjef l Rafael Grossi i Antalya i Tyrkia 10. mars. Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

I tillegg til brannen ved Zaporizjzja har det også vært bekymringer rundt strømkutt ved det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl. Begge atomkraftverkene er nå under russisk kontroll og de ansatte hodes som gisler, ifølge ukrainske myndigheter.

Russland har sagt at strømmen er tilbake i Tsjernobyl, men Grossi sa at IAEA ikke har fått dette bekreftet.

– Det trengs et avtalt rammeverk. Noe spesifikt trengs, hvis vi skal klare å sikre tryggheten ved installasjonene i landet, sa Grossi.

Han sa både Russland og Ukraina var klare til å samarbeide med IAEA for å komme til en felles enighet, men så langt er det altså ingen enighet.