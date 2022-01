Ble med i IRA på grunn av «Bloody Sunday»

Først står han på avstand og peker. Så tar han oss med over veien og til gatehjørnet der faren ble drept.

– Han krabbet bortover her da soldaten siktet – og skjøt. En annen mann viftet med et lommetørkle for å hjelpe til. Han ble skutt i hodet. Soldaten drepte fem mennesker på et kvarter, konstaterer Tony Doherty.

Her står Tony Doherty på stedet der faren ble drept for 50 år siden. Det gjør vondt å se bildet av faren liggende skutt og drept på gata. Tony går derfor sjelden til museet som forteller historien om "Bloody Sunday". Både Tony Doherty og byen Derry/Londonderry er fortsatt sterkt preget av fortiden. Veggmalerier på annethvert gatehjørne forteller byens historie. Foto: Håvard Blekastad Almås, NRK

«Soldat F» ble aldri dømt. Det ble heller ingen av de andre soldatene fra det britiske fallskjermregimentet som drepte tretten ubevæpnede demonstranter i byen Derry den dagen. En fjortende person døde senere av skadene.

Soldatene hevdet at de ble angrepet først. En løgn som fikk leve lenge.

En splittet by

I dag går Tony i sin fars siste fotspor. Marsjen rekonstrueres i forbindelse med 50-årsmarkeringen av «Bloody Sunday». Familiene skal gå den samme ruta som demonstrantene gikk i 1972.

Patrick «Paddy» Doherty hadde seks barn da han ble drept 31 år gammel. Tony var ni år. Men denne søndagen var ikke barna med på demonstrasjonen, slik de ofte var. Det lå noe i lufta.

Derry/Londonderry er sterkt preget av sin voldelige historie. Duen i forgrunnen er del av et minnesmerke over de som sultestreiket seg til døde på 80-tallet. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Stemningen var amper i Nord-Irland på den tiden. Og særlig i Derry, byen lojalistene – de som er tilhengere av britisk styre i Nord-Irland – kaller Londonderry.

Den historiske bakgrunnen for Bloody Sunday Ekspandér faktaboks Ulster (Ulaidh) var opprinnelig et kongedømme.

Ved den anglo-normanniske erobring kom Ulster under engelsk herredømme.

Etter et opprør 1607 ble mange irer fordrevet fra Ulster, og jorden gikk til skotske og engelske innvandrere. Oliver Cromwell fortsatte denne tvangsflyttingen.

Da det irske kravet om selvstyre (Home Rule) oppstod på 1800-tallet, ble motsetningene mellom den irske og britiske befolkningen i området skjerpet.

Den irsk-britiske avtalen fra 1921, som førte til opprettelsen av den irske fristat, gjaldt for hele øya, men gav Nord-Irland rett til å stille seg utenfor.

Det protestantiske flertallet i nord besluttet å ikke knytte seg til fristaten, og seks av de ni grevskapene i Ulster forble under britisk styre, mens tre sluttet seg til Den irske fristat.

Selvstyreavtalen ble gjennomført under motstand fra Sinn Féin og katolikkene, som krevde at Nord-Irland skulle forenes med republikken i en selvstendig all-irsk stat.

De konservative unionistene satt med den politiske makten i Nord-Irland og konsoliderte den i 1920- og 1930-årene.

Det ble opprettet en nesten ren protestantisk politistyrke og det ble vedtatt lover som bl.a. forbød IRA, den katolske terrororganisasjonen som kjempet for et forent Irland.

Striden mellom de to folkegruppene førte til økonomiske nedgangstider helt frem til andre verdenskrig.

Under den annen verdenskrig opplevde provinsen en økonomisk blomstringstid, industrien vokste og det ble innført velferdsordninger etter britisk mønster.

Men veksten var ikke jevnt fordelt. De britisk-ættede protestantene hadde gjennomsnittlig en mye høyere levestandard enn den irske, katolske befolkningen.

I perioden etter 1950 vokste misnøyen blant katolske aktivister, som krevde større likestilling på det sosiale og politiske område. Arbeidsledigheten økte igjen, bl.a. i skipsbyggingsindustrien, og stagnasjon i boligbyggingen økte misnøyen.

I mars 1969 kom det til en krise i unionistpartiet i spørsmålet om alminnelig stemmerett i kommunalpolitiske spørsmål. Ytterliggående protestanter kom i strid med katolikkene i flere byer, og utover sommeren 1969 fikk demonstrasjonene en stadig voldsommere karakter, og provinsen var på randen av borgerkrig.

Katolikkene fikk støtte fra Irland, mens protestantene appellerte til britene om politistyrker og militære vaktavdelinger.

Den britiske regjeringen intervenerte og sendte tropper til provinsen, offisielt for å opprettholde ro og orden og for å beskytte den katolske befolkningen.

Det ble starten med tiår med blodig konflikt.

Kilde: NTB

Når du kjører inn mot byen, ser man at noen har kludret med skiltene langs veien. Unionister har strøket over London i Londonderry. De ønsker seg et forent Irland.

Ordbruken er politisk ladet, man må velge med omhu. Når jeg velger å skrive Derry, er det fordi Tony Doherty og de andre etterlatte etter den blodige søndagen tilhører dem som bruker det navnet på byen.

Fortsatt er IRA synlig til stede i bydelen Bogside. Her ser vi en av mange inskripsjoner på murer og husvegger. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Den irske republikanske hæren var sterkt til stede i den delte byen den gang. Det var derfor de britiske soldatene var så på vakt. Unionistene demonstrerte mot undertrykkelse av det katolske mindretallet.

Massakren endret livet hans

– Jeg vokste opp i Derrys gater på 70-tallet full av hevnlyst, forklarer Doherty, og legger til: Slik hele min generasjon gjorde.

Søndag 30. januar 1972 var Tony og søsteren utenfor huset sitt og lekte med kamerater, mens foreldrene demonstrerte. En jevnaldrende gutt hadde hørt at faren var blitt skutt. Tony trodde ikke på ham.

– Jeg syns det er vanskelig å snakke om dette. Men jeg hadde en følelse av at noe var galt, sier Tony til NRK 50 år senere.

Demonstranter kastet stein mot britiske soldater da de hindret marsjen i å gå videre. Da svarte soldatene med å skyte mot folkemengden. Her dytter en soldat en av demonstrantene. Under begravelsen møtte et folkehav av katolikker frem for å hylle ofrene etter den blodige søndagen 30. januar 1972. Foto: AFP

Da moren kom hjem utpå kvelden, ble den vonde følelsen bekreftet. I niåringen vokste det frem et sinne og en sterk hevnlyst.

Ble med i IRA og havnet i fengsel

Tony ble selv med i IRA da han fylte 16. Først i ungdomslaget, året etter i de voksnes rekker. I 1981 plasserte han en bombe i sentrum av byen. Det ga ham et opphold i fengsel. Ingen ble skadet av eksplosjonen.

Tony Doherty ved minnesmerket som er satt opp over de 14 ofrene etter den blodige søndagen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Vi spør hvorfor han valgte å bli med i en organisasjon som drev med vold, terror og drap.

– Den blodige søndagen var den viktigste faktoren for at jeg ble med i IRA. Men jeg skal ikke rettferdiggjøre alt IRA gjorde. Heller ikke alt den britiske hæren gjorde. Den blodige søndagen ble et veiskille for konflikten, sier Doherty.

Han mener han selv er et resultat av situasjonen Han angrer ingenting.

Blir ikke ferdig med «Bloody Sunday»

Etter offentlig gransking nummer to, som tok 12 år å gjennomføre, kom det alle i Derry hadde ventet på i 2010. En offentlig beklagelse av massakren. Det gikk nesten 40 år mellom drapene og innrømmelsen fra daværende statsminister David Cameron om at ofrene var uskyldige.

Byen Derry/Londonderry markerer søndag 30. januar at det er 50 år siden «Bloody Sunday". Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Tony Doherty var blant dem som jublet på torget i Derry den dagen. Endelig fikk de en form for oppreisning. Men fortsatt er det noe som gjenstår, mener Tony Doherty.

– Det har ikke vært noen rettsprosess. Ingen rettferdighet. Mennesker ble myrdet. Deretter løy regjeringen om dem. Dette er ikke over, selv etter 50 år.