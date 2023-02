Avis: Hemmelig gruppe hevder å ha påvirket 33 presidentvalg

Et stort internasjonalt nettverk av gravejournalister, ledet av franske Forbidden Stories, har avdekket en Israel-basert gruppe som tilbyr seg å manipulere valg gjennom hacking, sabotasje og spredning av desinformasjon.

Det skriver The Guardian, som onsdag morgen publiserte en stor pakke om gruppen, som kaller seg «Team Jorge».

Navnet tar gruppen fra lederen, 50 år gamle Tal Hanan, som bruker nettopp pseudonymet Jorge.

– Mitt navn er Jorge. George er et kallenavn, og jeg har ikke noe navn, sier Hanan i et skjult opptak gjort av ham, publisert av The Guardian.

– Du har ikke noe navn?

– Du så hva det stod på døren, ikke sant? Det står ingenting. Det er hva vi er. Vi er ingenting.

Hanan har ikke svart på detaljerte spørsmål om deres metoder, men nekter for å ha gjort noe galt.

Hevder å ha påvirket 33 valg

I mer enn seks måneder har en gruppe reportere undersøkt «Team Jorge», under dekket av å være potensielle kunder. De utga seg for å jobbe for en forretningsmann som ønsket forsinke et valg i et afrikansk land.

Sent i desember møtte journalistene Hanan utenfor Tel Aviv i Israel.

Hanan fortalte at tjenestene han tilbød var ment for etterretningstjenester, politiske kampanjer og private selskaper som vil manipulere offentlighetens meninger.

«Team Jorge» skal ha utført jobber i Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, USA og Europa. Der skal de ha påvirket 33 presidentvalg.

«Team Jorge» hevder å bruke falske brukerprofiler på flere sosiale medier for å blant annet spre desinformasjon. Illustrasjonsbilde. Foto: DENIS CHARLET / AFP

En av hovedtjenestene de tilbyr er en programvarepakke de kaller «Aims» – Advanced Impact Media Solutions:

Aims skal være tusener av falske profiler på ulike sosiale medier og nettsteder som Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram og YouTube.

Bestilte sexleketøy til politiker

En stor del av strategien til «Team Jorge» dreier seg om å forstyrre og sabotere valgkamper.

Gruppen hevder blant annet å ha bestilt et sexleketøy hjem til en politiker via Amazon. Målet skal ha vært å få kona til å tro at han var utro.

I innledende samtaler med reporterne som utga seg for å være kunder, sa Hanan at de hadde flere pågående operasjoner.

Avisen The Guardian har publisert en stor pakke om «Team Jorge» onsdag morgen. Bildet er av avisens kontorer i London. Reportere fra flere aviser har vært involvert i arbeidet. Foto: ANDREW COWIE / AFP

– Vi er involvert i et valg i Afrika. Vi har et team i Hellas og et team i Emiratene.

Videre hevdet Hanan å være involvert i to «store prosjekter» i USA. Han sa samtidig at de ikke blandet seg direkte i amerikansk politikk.

The Guardian understreker at reporterne ikke lykkes i å verifisere alle påstandene Hanan kom med i møtene. Det kan vel så godt hende han skrøt på seg ting for å lande en potensiell klient, skriver avisen.

Holdt på over 20 år

Tal Hanan er en tidligere operatør for spesialstyrkene i Israel, ifølge The Guardian.

Han skal ha jobbet under radaren med valgpåvirkning i mer enn 20 år.

«Team Jorge» skal bestå av personer med erfaring fra offentlige etater, med ekspertise innen finans, sosiale medier og valgkamper, samt «psykologisk krigføring».

Gruppen skal ha seks kontorer rundt om i verden.

Det ser også ut til å være en lukrativ bransje. Hanan hadde på seg en dyr klokke da reporterne møtte ham. For å blande seg inn i et valg, skulle han ha betalt mellom 6 og 15 millioner euro, altså over 160 millioner norske kroner.

Hacket Telegram-kontoer

Underveis i møtet med reporterne, viste Hanan hvordan han kunne hacke seg inn på kontoer på det sosiale mediet Telegram.

– I noen land tror de Telegram er trygt. Jeg skal vise deg hvor trygt det er, sa Hanan.

Deretter sendte han meldinger fra det som så ut som brukeren til en Kenyansk strateg til en i kontaktlisten.

– Noe av det største er å sette kjepper mellom de rette folkene, skjønner du. Jeg kan skrive hva jeg tenker om kona, hva jeg tenker om den siste talen hans, eller jeg kan love ham å bli min neste stabssjef, sier Hanan.

Hanan sa han pleide å slette meldingene etter de var lest av mottakeren, for å skjule spor. En av meldingene klarte han derimot ikke å slette.

En av journalistene i nettverket klarte å spore opp mottakeren av denne meldingen, og fikk se Telegram-korrespondansen hans. Slik fikk de verifisert at Hanan faktisk hadde infiltrert en bruker og sendt meldingen.